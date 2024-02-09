Adana’da teröristbaşı Öcalan’ın posterini astılar! DEM Parti Adana Gençlik Meclisi üyelerinden alçaklık

TERÖRİSTBAŞININ POSTERİNİ ASTILAR

Skandalın adresi bu kez Adana olarak kayda geçti. DEM Parti Adana Gençlik Meclisi üyeleri tarafından Seyhan ilçesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir köprüye, bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterini astı.