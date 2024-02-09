Adana'da teröristbaşı Öcalan'ın posterini astılar! DEM Parti Adana Gençlik Meclisi üyelerinden alçaklık
CHP'nin yerel seçimde ortaklık masasına oturduğu DEM'in gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Kandil'in talimatıyla, Başak Demirtaş'ın adaylığını rafa kaldıran DEM Parti açık açık terör propagandasına devam etti. DEM Parti Adana Gençlik Meclisi üyeleri, kentteki bir köprüye terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini astı.
PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP/DEM'de skandallar bitmiyor. CHP'nin her fırsatta destek verdiği parti, açıkça terör örgütü propagandası yapmaktan geri durmuyor.
TERÖRİSTBAŞININ POSTERİNİ ASTILAR
Skandalın adresi bu kez Adana olarak kayda geçti. DEM Parti Adana Gençlik Meclisi üyeleri tarafından Seyhan ilçesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir köprüye, bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterini astı.
Görüntüler, "Öcalan'a özgürlük talebi" adı altında PKK'ya yakın yayın yapan Mezopotamya Ajansı tarafından servis edildi.
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