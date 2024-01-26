Kazıksız temel attı imzadan kaçtı! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda yeni detaylar | İşte tabut villaların tutanakları
Büyükçekmece’de temeli bile olmayan villaların yapımına rüşvet karşılığı göz yumduğu iddia edilen CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’yle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Temelsiz villaların bilirkişi raporunda fore kazık eksikliği belirtildi. Tutanağa, proje müdürünün imza atmadığı görüldü.
İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yapılan rüşvet soruşturmasına konu olan 114 villadan oluşan lüks sitede iki ayrı tarihte inceleme yapan bilirkişi heyetinin iki ayrı tutanağında, insan hayatını riske atan detaylar açıkça ifade edildi.
Bilirkişilerin el yazısıyla kaleme aldığı tutanaklarda, villaların temel altlarında düşey enjeksiyonla zemin iyileştirilmesi yapılmadığı, projeye aykırı şekilde forekazıkların imal edilmediği aktarıldı.
En dikkat çeken detaylardan biri ise, "Eksik olan forekazıklar yapı güvenliği açısından risk oluşturan bir durumdur" ifadelerine yer verilen 1 Ağustos 2023 tarihli tutanak oldu. Asıl çarpıcı olan ise, bu tutanağa Proje Müdürü İnşaat Mühendisi Emin T.'nin imza atmadığı bunun da "imzayı imtina etti" şeklinde yazılması oldu.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında inşaat firması sahibi Ali G. ile Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır da bulunuyor.
144 villadan oluşan 8,5 milyar lira değerindeki lüks sitenin inşaatında hiçbir temel atılmadan, zorunlu fore kazık çakılmadan ve sismik kontrollerin yapılmadan rüşvetle ruhsat verildiği belirtildi.
Villa inşaat sahasından elde edilen ve dosyaya da konulan fotoğraflarda da olası bir depremde adeta 'ölüme davet' şeklindeki çalışmalar net bir şekilde görülebiliyor. Villaların adeta toprak üzerine öylece konumlandırdığı fotoğraf karelerine de yansıdı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Valiliğinden proje hakkında yıkım kararı çıkarılmasını talep etti.
Ulaşılan bilirkişi tutanaklarında da İmar Kanunu'na ve inşaat projesine açıkça aykırı halde inşa faaliyetinin yürütüldüğü yer aldı. İnşaat sahasında forekazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerin yapılmadan ruhsat verildiği, belediye, zemin etüt firmaları ve yapı denetim firmalarının sahte rapor düzenlendiklerini belirleyen iki uzmandan oluşan bilirkişi heyetinin el yazısıyla kaleme alınan iki ayrı tutanakta, yapı güvenliği açısından risk oluşturan bir durumun olduğu belirtildi.
İşte iki ayrı bilirkişi tutanağı:
(11 Ağustos 2023) Eskice Mahallesi, 113 ada 6 parsel ve 145 ada 4 parseldeki Gül İnşaat'a ait şantiyelere bilirkişiler olarak gidildi. Sahada Villa 101, Villa 3 ve Villa 24 temellerine makine ile gözlem kazısı yapılarak projelerdeki enjeksiyon ile (düşey) zemin iyileştirme imalatının yapılıp yapılmadığı araştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda villaların temel altlarında düşey enjeksiyon ile zemin iyileştirme çalışmasının yapılmadığı ve projesine uyulmadığı tespit edilmiştir"
(1 Ağustos 2023) Eskice Mahallesi Eski 113 ada 6 parselde eksavatör kazı makinesi ile 71-95-91 nolu parsellerde forekazık imalatı gözlem metodlu çalışma (araştırma) yapıldı. Donatılı forekazık projelerine göre yerinde imalat yapılıp yapılmadığına bakıldı. 71 nolu parselde iki noktada yapılan kazılı gözlemde projesine göre ikal edilmiş forekazıklara rastlandı ve gerekli tespitler yapıldı. 95 ve 91 nolu parsellerde ise köşe noktalarında gözlem kazıları yapıldı fakat projesindeki gibi olması gereken forekazıkların imal edilmediği ve projenin olması gereken gibi uygulanmadığı tespit edildi. Eksik olan forekazıklar yapı güvenliği açısından risk oluşturan bir durumdur"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu haftaki Cuma Hutbesi tam metin PDF | 26 Ocak 2024 Cuma hutbesinin konusu ne?
- Aldatmak'ın Ali Sezai'si bakın kiminle evli çıktı! Ercan Kesal'in eşi kendisinden daha da ünlü...
- Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu bu diyetle zayıflamış! 7 günde 3 kilo verdiren liste...
- Kuru üzümün bu faydasını kimse bilmiyor! 21 gün boyunca tüketirseniz...
- Faiz oranları Merkez Bankası kararıyla yeniden şekillendi! Elinde TL'si olan hemen baksın! 32 günlük banka banka getiri tablosu
- İbrahim Tatlıses "Herkesten dua istiyorum" diyerek paylaştı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinden biri...
- Emeklilere 2.500 TL destek başvurusu ne zaman, şartları neler?
- Öğrencilere 10 bin TL burs başvuruları başladı mı?
- Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da ünlü çıktı! Meğer rol arkadaşıymış! "Nasıl fark edemedik"
- KİPTAŞ 300 bin konut nedir? 700 Bin TL ilk yıl vade farksız kredi desteği müjdesi! 300 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?
- İlave Tediye 1. taksit miktarları 2024 | 4D'li Taşeron Kamu işçisine zamlı zamlı tediye ödemesi ne zaman, hangi tarihte? 700 bin işçiye 13 günlük ödeme takvimi
- Barış Manço'nun ailesine mahkemeden kötü haber! Yargıtay'dan karar geldi! Alacakları tazminat...