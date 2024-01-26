Kazıksız temel attı imzadan kaçtı! CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda yeni detaylar | İşte tabut villaların tutanakları





(1 Ağustos 2023) Eskice Mahallesi Eski 113 ada 6 parselde eksavatör kazı makinesi ile 71-95-91 nolu parsellerde forekazık imalatı gözlem metodlu çalışma (araştırma) yapıldı. Donatılı forekazık projelerine göre yerinde imalat yapılıp yapılmadığına bakıldı. 71 nolu parselde iki noktada yapılan kazılı gözlemde projesine göre ikal edilmiş forekazıklara rastlandı ve gerekli tespitler yapıldı. 95 ve 91 nolu parsellerde ise köşe noktalarında gözlem kazıları yapıldı fakat projesindeki gibi olması gereken forekazıkların imal edilmediği ve projenin olması gereken gibi uygulanmadığı tespit edildi. Eksik olan forekazıklar yapı güvenliği açısından risk oluşturan bir durumdur"