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Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda şoke eden detaylar! Ölüm villalarına belediye onayı

CHP'li Hasan Akgün'ün başkanı olduğu Büyükçekmece Belediyesi'nin, temel atılmadan inşa edilen 140 lüks villalık projeye rüşvet karşılığı imar verdiği ortaya çıkmış, Belediye başkan yardımcısı ve imar müdürünün de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı. Rüşvet operasyonuna konu olan villa projesini bilirkişi inceledi. Soruşturma dosyasına konulan fotoğraflarda villaların temeli olmadan, fore kazık çakılmadan kum ve kömür karışımı zemin üzerine inşa edildiği görüldü.

Sabah
Giriş Tarihi: 23.01.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 09:33
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Büyükçekmece Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda şoke eden detaylar! Ölüm villalarına belediye onayı

İstanbul Büyükçekmece'de 144 villadan oluşan 8.5 milyar lira değerindeki lüks siteye CHP'li belediye tarafından rüşvet karşılığında inşaat ruhsatı verildiğinin ortaya çıkmasının ardından akıllara durgunluk veren yeni bilgilere ulaşıldı.

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Büyükçekmece Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda şoke eden detaylar! Ölüm villalarına belediye onayı

İlgili sitenin inşaat sahasında çekilen ve soruşturma dosyasına konulan görüntülerde villaların temel atılmadan, zorunlu fore kazık çakılmadan ve sismik kontroller yapılmadan yapıldığı ortaya çıktı. Olası bir depremde tabuta dönecek villaların yumuşak zemin üzerine direk konumlandırıldığı tespit edildi.

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Büyükçekmece Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda şoke eden detaylar! Ölüm villalarına belediye onayı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta yapılan polis operasyonunda gözaltına alınanlar 'Nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtekârlık'la suçlanıyor.

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Büyükçekmece Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda şoke eden detaylar! Ölüm villalarına belediye onayı

ZEMİNDE KUM VE KÖMÜR VAR
Bilirkişi raporuna da yansıyan tespitlere göre soruşturmanın en önemli ayağını Eskici Mahallesi'nde İmar Kanunu'na açıkça aykırı halde ruhsatsız şekilde inşa edilen ve Nisan 2024'te teslim edilmesi planlanan villalar için belediye, zemin etüt firmaları ve yapı denetim firmaları sahte rapor düzenledi.

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Büyükçekmece Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda şoke eden detaylar! Ölüm villalarına belediye onayı

60 milyon TL ve üzerine satılan villalardaki tehlike uzman bilirkişiler tarafından ortaya konuldu. Bilirkişi, 16 adet villa zemininde uygulanması gereken iki yönde 75 cm aralıklarla dikey olarak uygulanacak çimento enjeksiyon imalatına hiç rastlanmadığını tespit etmişti. Zeminde de kum ve kömüre rastlandığı belirlenmişti.