Büyükçekmece Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda şoke eden detaylar! Ölüm villalarına belediye onayı

ZEMİNDE KUM VE KÖMÜR VAR

Bilirkişi raporuna da yansıyan tespitlere göre soruşturmanın en önemli ayağını Eskici Mahallesi'nde İmar Kanunu'na açıkça aykırı halde ruhsatsız şekilde inşa edilen ve Nisan 2024'te teslim edilmesi planlanan villalar için belediye, zemin etüt firmaları ve yapı denetim firmaları sahte rapor düzenledi.