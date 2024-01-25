Ölüm villalarında başkanın imza oyunu! CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı





"BİZ KÜMES YAPAMIYORUZ"



Söz konusu villaların Büyükçekmece Gölü Havza Koruma Alanında kaldığı, göle mesafenin 1000 metre civarında olduğu anlaşıldı. SABAH, Gül inşaat'ın yaptığı villa kentin hemen yanı başındaki Eskice Köyü'ne gidip köy sakinleriyle görüştü.



Köy sakinlerinden H.C. SABAH'a şunları anlattı: "50 yıldır bu köydeyiz. Eskiden göl bu kadar büyük değildi. Gölün su tutma alanı büyüdü ve köyden bazı evler göle çok yakın kaldı. Mutlak koruma alanında kalan evler kamulaştırıldı. Fakat Ekrem İmamoğlu başa gelince kamulaştırmalar da durdu. Mevsim İstanbul Sitesi gibi bizim evlerimiz de Göl Havzasında kalıyor. Mesafe hemen hemen aynı diyebilirim. Biz evimize çivi çakamaz, kümes yapamazken onlar villa kent yapabiliyor. Alkent'in yaptığı Göl Evleri de aynı şekilde. Bu nasıl oluyor?"