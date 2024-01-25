CHP’de gerilim tavan! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’nun teklifine ret! Soğuk rüzgarlar...

DEM PARTİ'NİN PLANI BELLİ

Diğer yandan CHP aday belirlemek için genel merkezde kampa girdi. İki gün boyunca genel merkezine ziyaretçi alınmayacak. Bir taraftan da DEM Parti yükleniyor CHP zor günler yaşıyor. Kulislerde DEM Parti'nin büyükşehirler özelinde gizli planının olduğu konuşuluyor.

TALEPLER ÇOK! CHP KÖŞEYE SIKIŞTI



Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası İYİ Parti'nin de CHP'ye sırt dönmesiyle birlikte CHP DEM'e sarıldı. Kirli ittifakta pazarlık kızıştı. CHP'de asıl sıkıntı, DEM Parti'nin talep ettiği ilçelerde yaşanıyor. Listede Adalar, Esenyurt, Sancaktepe, Arnavutköy ve Maltepe var.

CHP o ilçeler DEM Parti'ye bırakmamaya çalışıyor ama CHP'nin köşeye sıkışmasını fırsat bilen DEM Parti de işi sıkı tutmakta kararlı. Bu ısrarın arkasında ise "Kayyum Siyaseti"nin yattığı konuşuluyor.

Kulislerde DEM Parti'nin beslendiği kayyum siyasetini büyük şehirlere taşımak istediği, bu yüzden de İstanbul dışında İzmir, Mersin, Adana gibi illerde de CHP'li belediyelere talip olduğu söyleniyor. Bu hamlesini de CHP'yi işin içine katarak hayata geçirmek istiyor.