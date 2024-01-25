CHP'de gerilim tavan! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun teklifine ret! Soğuk rüzgarlar...
Yerel seçimler yaklaşırken CHP'de Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisi arasındaki güç savaşları katlanarak devam ediyor. Özel, İmamoğlu'nun gölgesinde genel başkanlık yapmaya çalışırken Kemal Kılıçdaroğlu da diğer yandan çalışmalarını sürdürüyor. Bu üç isim bugün bir cenazede buluşurken Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki soğuk rüzgarlar dikkat çekti. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na davette bulunurken bu teklif reddedildi. İşte detaylar...
Türkiye adım adım yerel seçimlere giderken CHP'de yaşanan kaos her geçen gün tırmanıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine koltuğa oturan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde Genel Başkanlık yapmaya çalışırken, İmamoğlu parti içinde kritik görevlere kendisine yakın isimleri getirmeyi deniyor.
İMAMOĞLU HER YERE MÜDAHALE PEŞİNDE
Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi dizayn etme çabası her geçen gün parti içindeki gerilimi daha da artırdı. Özellikle İmamoğlu'nun İstanbul'un ilçelerinin yanında CHP'nin elinde bulunan Antalya, Muğla, İzmir gibi illerin belediye başkan adaylarının kim olacağına müdahil olmak istemesi ipleri gerdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İNTİKAM OPERASYONU
CHP'deki koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu ise intikam operasyonun düğmesine bastı.
CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünen ve tüm planlarını bu doğrultuda yapan Kılıçdaroğlu'nun CHP PM Üyesi Müslim Sarı'ya "kurultay için çalışma" görevi verdiği öğrenildi.
Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, devrik başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
KILIÇDAROĞLU 'SAHAYA İN' TEKLİFİ
Ankara kulislerinde Ekrem İmamoğlu'nun dayatmalarından kurtulamayan Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yardım istediği, yerel seçimler için sahaya inme teklifinde bulunduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu teklifi reddettiği ifade ediliyor.
3 İSİM YAN YANA GELDİ
Yaşanan iç savaşta gerilim artmaya devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen'in cenaze töreninde yan yana geldi.
BAY KEMAL İLE SOĞUK RÜZGARLAR
Tören sırasında gergin ve soğuk tavırlar dikkat çekerken, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına giderek, cenaze töreninde ayaküstü konuşmaya çalıştığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun ise soğuk tutumu dikkatlerden kaçmadı.
AYAKÜSTÜ REDDETTİ
Kılıçdaroğlu ile ayaküstü konuşan Ekrem İmamoğul'nun davette bulunduğu, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun davetini reddettiği ortaya çıktı.
Cami çıkışı konuya ilişkin konuşan Ekrem İmamoğlu, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyiz. Bugün acımız büyük aramızdan Altan Öymen'in eşi rahmetli oldu. Onu ebediyete uğurladık, dolayısıyla yine önceki dönem genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na da hal hatır sorduk. Selamlaştık. Eğer kalacaksanız vaktiniz olursa misafir etmek isteriz dedik. Özel bir program planlamış bu akşam. Hal hatır sorduk kendisini de iyi görmekten mutlu oldum. Allah sağlığını sıhhatini versin. İnşallah sağlıkla hep güzel günlerde bir arada olalım" diye konuştu.
DEM PARTİ'NİN PLANI BELLİ
Diğer yandan CHP aday belirlemek için genel merkezde kampa girdi. İki gün boyunca genel merkezine ziyaretçi alınmayacak. Bir taraftan da DEM Parti yükleniyor CHP zor günler yaşıyor. Kulislerde DEM Parti'nin büyükşehirler özelinde gizli planının olduğu konuşuluyor.
TALEPLER ÇOK! CHP KÖŞEYE SIKIŞTI
Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası İYİ Parti'nin de CHP'ye sırt dönmesiyle birlikte CHP DEM'e sarıldı. Kirli ittifakta pazarlık kızıştı. CHP'de asıl sıkıntı, DEM Parti'nin talep ettiği ilçelerde yaşanıyor. Listede Adalar, Esenyurt, Sancaktepe, Arnavutköy ve Maltepe var.
CHP o ilçeler DEM Parti'ye bırakmamaya çalışıyor ama CHP'nin köşeye sıkışmasını fırsat bilen DEM Parti de işi sıkı tutmakta kararlı. Bu ısrarın arkasında ise "Kayyum Siyaseti"nin yattığı konuşuluyor.
Kulislerde DEM Parti'nin beslendiği kayyum siyasetini büyük şehirlere taşımak istediği, bu yüzden de İstanbul dışında İzmir, Mersin, Adana gibi illerde de CHP'li belediyelere talip olduğu söyleniyor. Bu hamlesini de CHP'yi işin içine katarak hayata geçirmek istiyor.
DEMİRTAŞ PARTİ Mİ KURACAK?
Ancak kulislerde DEM Parti'nin hesaplarını bozacak sürpriz hamleye de dikkat çekiliyor. O da terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylık açıklaması.
Demirtaş'ın İBB'ye adaylık sinyali DEM Parti'yi ikiye böldüğü iddia edildi. Parti yönetiminin bu hamleden haberinin olmadığı ve tabanda Selahattin Demirtaş'ın yeni parti kurma sinyali olarak yorumlandığı da konuşuluyor.
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