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CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet skandalında flaş detaylar: Kum ve kömür dolu çıktı!
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde görevli kişilere ve yapı denetim firmalarına yönelik yapılan rüşvet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Bilirkişi raporuna göre villaların zemininde kum ve kömüre rastlanırken, başsavcılık valiliğe yıkım bildiriminde bulundu.
Giriş Tarihi: 20.01.2024 07:32Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 07:32