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Haberler Galeri CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet skandalında flaş detaylar: Kum ve kömür dolu çıktı!

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet skandalında flaş detaylar: Kum ve kömür dolu çıktı!

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde görevli kişilere ve yapı denetim firmalarına yönelik yapılan rüşvet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Bilirkişi raporuna göre villaların zemininde kum ve kömüre rastlanırken, başsavcılık valiliğe yıkım bildiriminde bulundu.

Giriş Tarihi: 20.01.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 07:32
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CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nde rüşvet skandalında flaş detaylar: Kum ve kömür dolu çıktı!

Büyükçekmece Belediyesi görevlileri ve yapı denetim firmalarına yönelik rüşvet soruşturmasının detayları ortaya çıktı.

İki ayrı bilirkişi raporuna göre, villaların zemininde kum ve kömüre rastlandı. Başsavcılık, Valiliğe yıkım bildiriminde bulundu.

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CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nde rüşvet skandalında flaş detaylar: Kum ve kömür dolu çıktı!

Çok sayıda usulsüzlüğe yer verilen iki ayrı bilirkişi raporuna göre, villaların zemininde kum ve kömüre rastlandı. Ancak firma tarafından yapıldığı iddia edilen 64 ayrı sondajda kum ve kömüre rastlanılmadığına, sadece kil tabakaya rastlandığına yer verildi. Başsavcılık, İstanbul Valiliği'nden yıkım kararı talep etti.

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CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nde rüşvet skandalında flaş detaylar: Kum ve kömür dolu çıktı!

FİRMA VE MÜTEAHHETLER MAĞDUR EDİLDİ
Soruşturma; bir mühendisin ihbarı sonrası 12 Aralık 2022'de başlatıldı.

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CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nde rüşvet skandalında flaş detaylar: Kum ve kömür dolu çıktı!

Büyükçekmece Belediyesi'nde çok sayıda usulsüz olay olduğu, rüşvet karşılığı sahte evrak düzenlendiği, zemin etüd firmalarının belediyeye evrak teslim ve onay işlerinde bilerek zorluk çıkartılarak, müteahhitlerin rüşvet karşılığında T.A.'nın firmasına yönlendirilerek diğer pekçok firmanın mağdur edildiği, müteahhitlerin de iş verilmemesi nedeniyle zarar ettiği aktarıldı.

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CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nde rüşvet skandalında flaş detaylar: Kum ve kömür dolu çıktı!

BİLİRKİŞİ HEYETİ ORTAYA ÇIKARDI
İhbarda, Büyükçekmece Eskice Mahallesi'nde 144 lüks villadan oluşan sitenin, ruhsata aykırı halde, pekçok usulsüzlük içererek inşa edildiği, tanesi 60 milyon lira ve üzerine satılan villaların toplam değerinin yaklaşık 8 milyar 640 milyon TL olduğu anlatıldı.