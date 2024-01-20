CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nde rüşvet skandalında flaş detaylar: Kum ve kömür dolu çıktı!

Çok sayıda usulsüzlüğe yer verilen iki ayrı bilirkişi raporuna göre, villaların zemininde kum ve kömüre rastlandı. Ancak firma tarafından yapıldığı iddia edilen 64 ayrı sondajda kum ve kömüre rastlanılmadığına, sadece kil tabakaya rastlandığına yer verildi. Başsavcılık, İstanbul Valiliği'nden yıkım kararı talep etti.