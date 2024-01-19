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Haberler Galeri CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda şok detaylar! 60 milyona ölüm villası: Temeli de kontrolü de yok

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda şok detaylar! 60 milyona ölüm villası: Temeli de kontrolü de yok

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi için dün düğmeye basıldı. Düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında aralarında Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 8 milyarlık konut projesi ile ilgili şoke eden detaylar da ortaya çıktı. Belediye görevlilerinin rüşvet alarak usulsüz inşaata izin verdiği villalara temel dahi atılmadığı tespit edilirken, sismin kontrollerin yapılmadığı ve adeta "ölüm villası" olan yapıların 60 milyon TL'ye satıldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19.01.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 10:47
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CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda şok detaylar! 60 milyona ölüm villası: Temeli de kontrolü de yok

Cumhuriyet Halk Partili Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet usulsüzlük soruşturması başlatıldı.

Yapılan operasyon kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Abdurrehim Çakır, Jeoloji Yüksek Mühendisi Ömer Faruk Apaydın'ın yanı sıra toplam 6 belediye çalışanı ile yapı denetim ve zemin etüdü firmalarında görevli 5 şüphelinin de içinde olduğu toplam 22 kişi gözaltına alındı.

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CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda şok detaylar! 60 milyona ölüm villası: Temeli de kontrolü de yok

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah, 20 bin lira, 8 tam altın, 2 yarım altın, 43 çeyrek altına ulaşıldı.

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CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda şok detaylar! 60 milyona ölüm villası: Temeli de kontrolü de yok

ÖLÜM VİLLALARINA GÖZ YUMULDU: TEMELİ BİLE YOK
Soruşturma kapsamında Büyükçekmece'de yapımı tamamlanan 144 adet lüks villayla ilgili şoke eden detaylara ulaşıldı.

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CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda şok detaylar! 60 milyona ölüm villası: Temeli de kontrolü de yok

8 milyar liralık konut projesinde belediye görevlilerinin rüşvet alarak usulsüz inşaata ruhsat verdiği, yapı denetim firmasındaki görevlilerin de sahte raporlar düzenleyerek kontrol yapmadığı ortaya çıktı.

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CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda şok detaylar! 60 milyona ölüm villası: Temeli de kontrolü de yok

60 MİLYON LİRAYA SATILIYOR!
Karaağaç bölgesinde tamamlanan, "4 Mevsim İstanbul" isimli projenin temel atılmadan, zorunlu fore kazıklar çakılmadan, sismik kontroller yapılmadan inşa edildiği anlaşıldı.