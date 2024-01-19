CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda şok detaylar! 60 milyona ölüm villası: Temeli de kontrolü de yok

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi için dün düğmeye basıldı. Düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında aralarında Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 8 milyarlık konut projesi ile ilgili şoke eden detaylar da ortaya çıktı. Belediye görevlilerinin rüşvet alarak usulsüz inşaata izin verdiği villalara temel dahi atılmadığı tespit edilirken, sismin kontrollerin yapılmadığı ve adeta "ölüm villası" olan yapıların 60 milyon TL'ye satıldığı öğrenildi.