AK Parti Muğla Belediye başkan adayı Aydın Ayaydın: Halk 15 senedir hizmete susamış

Kendisi bana güvendi ve adaylık teklifinde bulundu. Ben de seçimleri kazanıp Muğla'nın belediyecilikte eksik kalan hizmetlerini tamamlamak için çalışacağım. Muğla'nın 13 ilçesinin hiçbirine büyükşehir belediyesinden hizmet gelmemiş.

Alt yapı yok, imar planları yapılmamış. İmar planları yapılmadığı için tarlası olan, arsası olan kaçak yapı yapmış. Muğla'nın tüm ilçeleri gecekondu gibi yapılanmış. Halkın sorunlarına kulak tıkayan bir belediye başkanı değil, sorunlarını çözen belediye başkanı olacağım."

15 senedir hizmete susamış Muğla halkına belediyecilik neymiş göstereceğim. Ben sahalara indim ama CHP hâlâ aday göstermedi. Rakipsiz şekilde sahada çalışıyorum. Halkın sorunlarını dinliyorum, onlarla kucaklaşıyorum. AK Parti'nin belediyecilikte ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyoruz.