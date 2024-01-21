CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki villa vurgununda yeni gelişme! 22 kişi adliyeye sevk edildi
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki "rüşvet" operasyonunda, başkan yardımcısı dahil 22 kişi gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınan 22 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi'nde görevli bazı personeller hakkında, rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalarda bir inşaat firması tarafından Nisan 2024'te oturumun başlaması planlanan yaklaşık değeri 8 milyar lira olan toplam 140 villanın inşasında temel atılmadığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerinin yapılmadığı, yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadan sahte rapor düzenlediği tespit edildi.
Belediye görevlilerinin rüşvet karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiğini belirleyen ekipler, raporları üniversite öğretim görevlilerinden kurulu bilirkişi heyetine gösterdi.
Heyet çalışmalarında 2 ayrı keşif raporu ve belediye ruhsatlarının sahteliğine ilişkin bilirkişi raporu alındı. Bunun üzerine polis, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç.'nin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mardin'de asırlardır kullanıyor! Yakıldığında haşereye, asıldığında nazara, içildiğinde kabızlığa iyi geliyor!
- Genel Af çıkacak mı, yargı paketinde var mı? Bakan Tunç açıkladı! 8. Yargı Paketi maddeleri neler? Mahkumlara af, denetimli serbestlik...
- 2. dönemden sonra okullar tekrar kapanacak! 81 ile 9 gün tatil sürprizi! Kreşler, okul öncesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
- Klozet temizliğinde çığır açacak yöntem! Çamaşır suyunu çöpe atacaksınız! Sadece 2 malzemeyle...
- 1999-2000 arası ve 2008 sonrasına erken emeklilik takvimi çıktı! Ev hanımı, Bağ-Kur'lu Yeni prim+gün şartı oluştu! 7200 günle...
- Okullar 2. Dönem açılacak mı? 2023-2024 15 tatil (sömestr) uzayacak mı, kaç gün sürecek? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise son gelişmeler...
- 7.500 TL alana 2.500 TL'lik fark müjdesi geldi! Emekliye (4A-4B-4C) en az 4.864 ila 14.592 liralık maaş bordrosu kesiliyor! 8.000-9.000-10.000...
- Çalışma saatleri düşecek mi son durum ne? 2024 Özel Sektör mesai saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak?
- İbni-i Sina'dan 1000 yıllık tarif! Eklem ağrısını anında kesiyor! Sürün, sarın ve bekleyin
- Kiloyu bu yollarla bir çırpıda verdiler! Ünlülerin zayıfladıktan sonraki halleri şaşırttı! 80'de var 90 kilo da...
- Türkiye'nin en kalabalık il ve ilçeleri sıralandı! İstanbul'daki o ilçe resmen illere kafa tutuyor...
- Survivor'da duygusal anlar! "Özür dilerim" diyerek veda etti! Survivor All Star'ın elenen yarışmacısı...