İETT'de talan dönemi! İmamoğlu'nun kıyağı yüzünden İstanbullu her ay 100 milyon TL zarar ediyor! Tıkır tıkır sistemden takır tukur hezimete...
Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu CHP'li İBB yönetimi göreve geldiği ilk günden bu yana ulaşım konusunda çok başarısız bir sınav verirken şehrin farklı noktalarında yanan, yolda kalan, denize uçan İETT otobüsleri İstanbulluları bezdirdi. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz İETT otobüslerinin bakımları konusunda İmamoğlu'nun ihalelerde yaptığı rezilliği gözler önüne seren bir video yayınlarken skandalların arkasından CHP milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı bir firma çıktı. Resmi rakamlara göre İBB bir otobüsün aylık bakım ücreti olarak 42 bin TL öderken bu rakam Bursa ve Kocaeli gibi illerde sadece 12 bin TL. İşte İstanbul'da İETT konusunda yaşanan büyük yolsuzluğun belgeleri...
2019'da CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesi sonrası şehir genelinde başlayan ulaşım sorunu şu günlerde tavan yaptı. Yolda kalan, bozulan, yanan, denize uçan İETT otobüsleri İstanbulluları bezdirirken vatandaşlar İmamoğlu'na yoğun tepki gösterdi.
CHP'Lİ İSME İHALELERİ PEŞKEŞ ÇEKTİ
İETT otobüslerin bakımlarının yapıldığını söylese de Ekrem İmamoğlu'nun otobüslerin bakım ve onarım ihalelerini CHP milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı bir firmaya ortaya çıktı.
ARKASINDAN MENFAAT ÇIKTI
CHP'de İstanbul Seçim İşleri Koordinatörü olarak yerel seçimlerde görev yapan Özgür Karabat'ın ilçe ilçe gezmesi ve İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu için oy talep etmesinin altından menfaat çıktı.
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz İBB'de yaşanan büyük talanı anlattığı bir video yayınlarken çarpıcı detayları paylaştı.
İşte Türkyılmaz'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
TIKIR TIKIR İŞLEYEN HİZMET TAKIR TUKUR YÜRÜYEN HEZİMETE DÖNÜŞTÜ
İstanbul'un damarlarına can taşıyan 150 yıllık gururumuz İETT. Ama şimdilerde 4 yılda tam 4 genel müdür değiştiren İETT. Yanan, yolda kalan, uçan, denize düşen otobüsler... Tıkır tıkır işleyen hizmet takır tukur yürüyen bir hezimete nasıl dönüştü?
KOCA KOCA "İSRAFI BİTİRDİK" YAZDILAR AMA...
CHP'li İBB yönetimi otobüslerin bakımı için parça parça olmak üzere 7 milyar TL'lik ihale gerçekleştirdi. İhalelerde kırım oranı diye bir şey vardır. Belediyeler 3 liralık malı 2 liraya almaya çalışır. Tabi israf ve kamu hassasiyetiniz varsa. CHP'li İBB yönetiminin böyle bir hassasiyeti olmamış Siz bakmayın bilboardlara koca koca "İsrafı bitirdik" yazmalarına.
YÜZLERCE YENİ OTOBÜS ALINIRDI
Otobüs alacak paramız yok diyenler bu zarara sebebiyet vermeselerdi İBB bugün öz kaynaklarıyla yüzlerce yeni otobüs alabilirdi.
İMAMOĞLU'NDAN KARABAT'A BÜYÜK KIYAK
İBB'yi zarara sokan bu ihalelerin toplam bedeli olan 7 milyarın 5 milyarı kime gidiyor? 2019 seçimleri sonrası palazlanan bir firmaya. CHP milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı bir firmaya.
BU YÜKSEK MİKTARLARA RAĞMEN OTOBÜSLER YOLLARDA KALIYOR
Dostlarını kırmamak için ihalelerde de fiyat kırmadılar. Peki milyarlarca liralık ihalelere rağmen neden otobüsler yolda kalır? Parayı takip eden faili bulur.
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