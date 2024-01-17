İETT’de talan dönemi! İmamoğlu’nun kıyağı yüzünden İstanbullu her ay 100 milyon TL zarar ediyor! Tıkır tıkır sistemden takır tukur hezimete...

KOCA KOCA "İSRAFI BİTİRDİK" YAZDILAR AMA...

CHP'li İBB yönetimi otobüslerin bakımı için parça parça olmak üzere 7 milyar TL'lik ihale gerçekleştirdi. İhalelerde kırım oranı diye bir şey vardır. Belediyeler 3 liralık malı 2 liraya almaya çalışır. Tabi israf ve kamu hassasiyetiniz varsa. CHP'li İBB yönetiminin böyle bir hassasiyeti olmamış Siz bakmayın bilboardlara koca koca "İsrafı bitirdik" yazmalarına.