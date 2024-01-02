İstanbul'da 'hizmet' yok 'şov' çok! İmamoğlu belediyeciliğinde bir İETT faciası daha
İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. Arıza ve kazalarla gündemden düşmeyen İETT mağduriyetine bir yenisi daha eklendi. Beşiktaş'ta İETT otobüsü önce önündeki araca sonra duvara çarptı, otobüsteki yolcular çevredeki hastaneye kaldırıldı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm olmaya devam ediyor.
CHP'DE SON DÜZLÜK!
İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı. Araştırma şirketleri ve vatandaşın bitmek bilmeyen 'hizmet' yarası, CHP'nin artık büyükşehir için son dönemine geldiğini gösteriyor.
Göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet yerine 'algı' siyasetini seçen Ekrem İmamoğlu'nun 'PR' girişimleri bir bir patlarken, vatandaşlara çektirdiği çile de bitmek bilmiyor.
BİR İETT FACİASI DAHA!
Beşiktaş'ta, İETT otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce önündeki araca sonra duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan otobüsteki yolcular, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otobüsün yolu tamamen kapatmasıyla trafik durdu.
Kaza, saat 16.45 sıralarında, Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; DT2 hattının İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya başladı. Manevra yapan otobüs şoförü önce önündeki panelvan araca çarptı. Daha sonra yol kenarındaki duvara vurarak durabildi.
VATANDAŞLAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI
Kazada, yaralanan otobüsteki yolcular, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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