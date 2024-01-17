İETT’de aylık 100 milyonluk talan

CHP'li İBB'nin Paradan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'a verdiği ihalede 1 otobüs için verilen aylık bakım ücreti 42 bin TL. Aynı ücret, Kocaeli ve Bursa belediyelerinin verdiği ihalelerde 12 bin TL. Aradaki bu fark nedeniyle İBB her ay 100 milyon TL zarar ediyor. AK Parti İBB Sözcüsü Murat Türkyılmaz sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile detayları anlattı.

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