Alper Gezeravcı uzaya çıkıyor! Anne ve babasının sözleri duygulandırdı | Yeğeninin isteği ise gülümsetti

YEĞENİ YILDIZ İSTEDİ

Gezeravcı'nın yengesi de "Ailesi olarak kendisini çok seviyoruz ama özel hayatında da insan ilişkileri çok iyi birisidir. Oğlum amcasına 'kanka' diyor. Fırsat buldukça bizi ziyarete gelir. Çok mutlu ve gururluyuz. Alper ağabeyimden daha heyecanlı olduğumuz kesin. O çok sakin, göreve müthiş odaklanmış durumda. Biz heyecanla bekliyoruz. Oğlum amcasından bir yıldız getirmesini istedi" dedi. Karan Gezeravcı ise kendisinin de uzaya gitmek istediğini belirterek, "Kankam ile roket koltuğuna oturacağız." dedi.