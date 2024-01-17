Alper Gezeravcı uzaya çıkıyor! Anne ve babasının sözleri duygulandırdı | Yeğeninin isteği ise gülümsetti
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğuna artık saatler kaldı. Alper Gezeravcı'yı taşıyan roketin, bu gece saat 01.11'de uzaya fırlatılacağı açıklandı. Gezeravcı'nın ailesinin sözleri ise herkesi duygulandırdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzaya gidecek ilk Türk'ün Alper Gezeravcı olacağını açıklamıştı. Başkan Erdoğan dün gerçekleştirdiği Kabine Toplantısı'nın ardından ise "Uzaya uğurlayacağımız ilk Türk astronotumuzu büyüyen, güçlenen ve iddia sahibi Türkiye'nin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz. Alper Gezeravcı kardeşimize Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yürüteceği bilimsel çalışmalarda şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
ANNE SIDDIKA GEZERAVCI: BİZ DE TÖRENDE DUYDUK
Türkiye'nin uzay yolcuğuna artık saatler kaldı. Alper Gezeravcı'nın ailesi ise yaşadıkları duyguları CNN Türk'e anlattı. Anne Sıddıka Gezeravcı, "Gururluyum, sevinçliyim, heyecanlıyım. İlk haberi Türkiye ile beraber duyduk. Biz de tören alanındaydık, orada duyduk. Biraz sevindim, biraz üzüldüm. Ne olduğunu sonra öğrendim, bilmeyince üzüldüm. Korku bastı biraz, şimdi rahatım. Allah'ım güle güle gitmeyi nasip etsin" dedi.
BABA ALİ GEZERAVCI: BEN UÇAK ŞOFÖRÜ OLACAĞIM DERDİ
Baba Ali Gezeravcı ise "Biz dün akşam görüştük. Mesafeli olarak görüştük. Sarılamıyoruz ama güzel duygularla şunu söyledik; 'Oğlum, Alper'im hayırlı görevler nasip etsin sana Allah'ım. Yolun açık olsun, başarılar diliyoruz. Ve evlatlarımızla bütün eşimiz dostumuz gurur duyuyoruz' dedik. Göreve çıkmadan önce 'Baba, hiçbir şeye endişe etmeyin. Mutlu olun, o bana yeter' dedi. Biz de o mutluluğu seve seve yapıyoruz. 4 yaşındayken 'Ben uçak şoförü olacağım' derdi" şeklinde konuştu.
YEĞENİ YILDIZ İSTEDİ
Gezeravcı'nın yengesi de "Ailesi olarak kendisini çok seviyoruz ama özel hayatında da insan ilişkileri çok iyi birisidir. Oğlum amcasına 'kanka' diyor. Fırsat buldukça bizi ziyarete gelir. Çok mutlu ve gururluyuz. Alper ağabeyimden daha heyecanlı olduğumuz kesin. O çok sakin, göreve müthiş odaklanmış durumda. Biz heyecanla bekliyoruz. Oğlum amcasından bir yıldız getirmesini istedi" dedi. Karan Gezeravcı ise kendisinin de uzaya gitmek istediğini belirterek, "Kankam ile roket koltuğuna oturacağız." dedi.
Gezeravcı'nın kardeşi de "En son dün görüştük. Karan'ın fotoğrafı ile birlikte yanında götürdüğü birkaç eşya daha var. Tabi Karan onun için çok özel. Birbirlerini çok seviyorlar. Biz ondan çok daha heyecanlıyız" dedi.
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