İstanbullunun İmamoğlu’ndan kurtulmaktan başka çaresi kalmadı! Koca İETT tükenme noktasına geldi

"İKİ SAAT BEKLEDİM OTOBÜS GELMEDİ, TAKSİYLE GELMEK ZORUNDA KALDIM"

Toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar, AA muhabirine toplu ulaşımdaki eksiklikleri ve çözüm önerini anlattı.

Şoförlük mesleğinden emekli İbrahim Halil Kahya, eskiden toplu ulaşımda bu kadar sorun yaşamadıklarını, bu dönemde birçok sorunla karşılaştıklarını, insanların bu durumdan muzdarip olduğunu söyledi.

Otobüs duraklarının ve üst geçitlerin bakımsızlıktan dolayı kötü durumda olduğunu, duraklardaki dijital yolcu bilgilendirme tabelalarının çalışmadığını belirten Kahya, "Durakta 1 saat, 1,5 saat otobüs bekliyorsunuz. Ben şimdi Küçükçekmece Vergi Dairesi'nden Cevizlibağ'a gelmem gerekiyordu, otobüs bulamadım. İki saat bekledim, otobüs gelmedi, taksiyle gelmek zorunda kaldım. Zamanın kıymetli olmasından dolayı oraya varmam gerekiyordu, otobüs bekle bekle gelmedi. Zaman gittikten sonra olayın bir ehemmiyeti yok." dedi.

Üniversite öğrencisi Emre Türkmen, mobil uygulamada otobüs saatlerinin geliş sürelerinin uyuşmadığını, bu araçların o süreden 10-20 dakika daha sonra gecikmeli durağa geldiğini kaydetti.

Duraklarda yolcu bilgilendirme sistemlerinin de çalışmadığını ifade eden Türkmen, bu sorunun çözülmesini istedi.

Öğrenci İrem Feyza Şen, kullandığı "89-C İETT İkitelli Garajı-Taksim" otobüs hattının çok kalabalık olduğunu belirtti.

Otobüsün geliş saatlerini önceden mobil uygulama üzerinden takip ettiğini fakat buradakilerle otobüsün geliş saatlerinin uymaması nedeniyle artık kullanmadığını dile getiren Şen, yoğunluk nedeniyle ek otobüs seferi ve otobüsün tam olarak nerede olduğunun görüldüğü bir uygulamanın çalışmasını talep etti.