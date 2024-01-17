17 Ocak 2024, Çarşamba
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Son dakika | Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2024
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Son dakika | Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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