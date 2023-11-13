CHP'nin kasası Ekrem İmamoğlu'nun favori ismi Özgür Karabat'a emanet
CHP'de tartışmalı kurultay sona ererken, Kemal Kılıçdaroğlu yine kaybetti. Genel Başkanlık koltuğuna Ekrem İmamoğlu'nun da desteğiyle Özgür Özel seçilirken, A takımını belirledi. 'Emanetçi Başkan' Özel'in MYK'sında, İmamoğlu faktörü bir kez daha ön plana çıktı. İstanbul'da İETT'nin 4.1 milyar lira bedelli bakım-onarım ihalesini alan şirketin mali müşaviri olan CHP Milletvekili Özgür Karabat'a partinin kasası emanet edildi. Karabat'ın yeni MYK'da yer alması için İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e baskı yaptığı iddia edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından değişim krizi başladı. Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketi, partide tartışmaları artırdı. Genel Merkez, değişimci ve Kılıçdaroğlu tarafları olmak üzere parçalandı.
İstifa çağrısına kulak asmayan Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık genel başkanlık kariyerine bir yenilgi daha yazdı. Bu kez, koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı.
EKREM İMAMOĞLU'NUN DESTEĞİYLE KAZANDI...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle genel başkanlık koltuğuna oturan ve 'emanetçi başkan' denilen Özgür Özel, A takımını hazırladı.
A TAKIMINDA İMAMOĞLU DETAYI!
CHP'nin yeni MYK'sında, değişimci ve Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin olması dikkatlerden kaçmadı.
Buna göre MYK'da Genel Sekreterliğe Selin Sayek Böke, Parti Sözcülüğüne Deniz Yücel, Halkla İlişkilere Burhanettin Bulut, Seçim ve Hukuk alanına Gül Çiftçi, Mali İşlere Özgür Karabat, Yerel Yönetimlere ise Gökan Zeybek atandı. Örgütlerden sorumlu isim ise Ensar Aytekin olarak açıklandı.
Yeni MYK'da genel sayman olarak görevlendirilen Karabat, kısa süre önce İETT'nin 4.1 milyar lira bedelli ihaleleriyle gündeme oturmuştu. Bakım-onarım çalışmalarını içeren 19 ayrı ihaleyi şirketine kazandıran Karabat, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile de uzun süre konuşulmuştu. 2019-2023 yıllarını kapsayan ihalelerin belgeleri, yazılı ve görsel yayın organlarında da geniş yer almıştı.
Milyar liralık ödeneklere rağmen İstanbul'da 2019-2022 yılları arasında 214 toplu ulaşım aracı hizmet dışı kaldı. Yine bu süreçte otobüs arızalarının sayısı ise resmi verilere göre 500 bini aştı.
ALGI OPERASYONU UNUTULMADI
İstanbulluların kafasında soru işareti bırakan ihale süreçleri sonrası Karabat 2 ay önceki bir paylaşımıyla tekrar gündeme geldi. CHP'nin İBB başkan adayı bile belli değilken İmamoğlu'nu önde olduğunu gösteren bir anket paylaşan Karabat, tepkilerin hedefi oldu.
Paylaşımında İmamoğlu'nun "yüzde 63-64 ile tekrar kazanacağını" ima ederek algı operasyonuna girişen Karabat'ın bu hamlesi, "4.1 milyar liralık tweet" yorumlarını da beraberinde getirdi.
İMAMOĞLU'NUN FAVORİ İSİMLERİNDEN
Ekrem İmamoğlu'nun talebi üzerine önce Özgür Özel'in anahtar listesine giren, ardından da PM'ye adını yazdıran Karabat, son olarak da partinin yeni genel saymanı oldu.
İmamoğlu'nun Karabat konusunda Özgür Özel'den ısrarla MYK'da yer istediği öne sürülüyordu. CHP'de en kritik görevlerden birine getirilen Karabat'ın İmamoğlu ile de kısa süre önce durum değerlendirmesi yaptığı bildirildi.
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