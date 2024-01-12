Dünya Epstein Adası’nı konuşuyor! Listede adı olan ünlü isimler kimler? Epstein olayı ne?
Sapık Yahudi Jeffrey Epstein'in küçük kız çocuklarına cinsel istismar ağı oluşturduğu 'pedofili adası' skandalında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Tüm dünyanın tepki gösterdiği olayın sapkınlık boyutu dosyadan çıkan bilgilerle daha da büyüyor. MOSSAD adına çalıştığı belirtilen ve bu iğrençlikten büyük paralar kazandığı için 'milyarder' lakabı takılan sapık Yahudi Epstein'in ajandasında Prens Andrew'den, Donald Trump'a ve Bill Clinton'a kadar birçok ünlü ve siyasi isim yer alıyor. İşte dünyayı sarsan o dava hakkında merak edilenler…
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.
Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.
KİM BU JEFFREY EPSTEIN?
- 20 OCAK 1953'TE NEW YORK'TA, YAHUDİ BİR AİLEDE DOĞDU
- FİNANSAL DANIŞMANLIK ŞİRKETİ VARDI
- FİNANS DÜNYASINDAN ÖNEMLİ BAĞLANTILAR KURDU
- 2005'TE 14 YAŞINDA BİR KIZLA İLİSKİYE GİRMEK İÇİN PARA VERDİĞİ İDDİASIYLA TUTUKLANDI
- REŞİT OLMAYAN BİRÇOK KIZ EPSTEIN VE ARKADAŞLARININ KENDİLERİNİ İSTİSMARA MARUZ BIRAKTIĞINI İDDİA ETTİ
- SAVCILAR EPSTEIN'İ TEK BİR KİŞİYE İSTİSMAR UYGULAMAKTAN SUÇLU BULDU, 13 AY CEZA ALDI
- 2019'DA ABD'DE ÇOCUKLARI TACİZ ETMEK VE FUHUŞ AĞI KURMAKTAN SUÇLU BULUNARAK TUTUKLANDI
- AYNI YIL KALDIĞI TEK KİŞİLİK HÜCREDE KENDİSİNİ ASARAK 66 YAŞINDA YAŞAMINA SON VERDİ
- ESKİ KIZ ARKADAŞI GHISLAINE MAXWELL ÇOCUKLARI TUZAĞA DÜŞÜRMEKTEN YARGILANDI, 20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
SAPKINLIĞIN ADRESİ EPSTEIN ADASI
- KARAYİPLER'DEKİ VIRGIN ADALARI'NDA BULUNAN BİR TAKIMADA
- JEFFREY EPSTEIN ADAYI 1998'DE SATIN ALARAK LITTLE SAINT JAMES ADINI VERDİ
- ADADA KONAK, TAPINAK, HAVUZ, HELİKOPTER PİSTİ VE AMFİ TİYATRO BULUNUYOR
- EPSTEİN'İN ADADA REŞİT OLMAYAN KIZ ÇOCUKLARINI CİNSEL İSTİSMARA MARUZ BIRAKTI
- ADAYI DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİN ZİYARET ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR
- EPSTEIN'İN ÜNLÜ İSİMLERİN TACİZ ANLARINI KAYDA ALDIĞI VE ŞANTAJ YAPTIĞI İDDİASI ORTAYA ATILDI
- EPSTEIN'İN ADALARI, ÖLÜMÜNDEN SONRA 125 MİLYON DOLARA SATILDI
EPSTEIN DAVASI
- ANA DAVACI VIRGINIA GIUFFRE
- MAĞDURLARDAN J. SJOBERG, İNGİLTERE KRALI 3. CHARLES'IN KARDEŞİ PRENS ANDREW TARAFINDAN TACİZ EDİLDİNİ SÖYLEDİ
- BİLİM İNSANI STEPHEN HAWKING, İSTİSMARI YALANLAMASI İÇİN GIUFFRE'NİN AİLESİNE PARA TEKLİF İÇEREN MAİL ATTI
- EPSTEIN'İN ESKİ KIZ ARKADAŞI GHISLAINE MAXWELL TACİZ AĞINA İNSAN SAĞLAMAKTAN 20 YIL CEZA ALDI
- DAVACI GIUFFRE, ESKİ ABD BAŞKANI BILL CLINTON'UN FUHUŞ AĞINDAN HABERDAR OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ
- HARWARD HUKUK PROFESÖRÜ ALAN DERSHOWITZ DE GIUFFRE TARAFINDAN TACİZLE SUÇLANDI
- ESKİ MOSSAD AJANLARI ARİ BEN-MENASHE VE ROBERT MAXWELL EPSTEIN'IN İSRAİL AJANI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
- SKANDALLARI MOSSAD'IN BİLGİSİ DAHİLİNDE YAPTIĞI DA İDDİALAR ARASINDA
DAVADA ADI GEÇEN 200 KİŞİDEN BAZILARI
- BILL CLINTON
- KATY PERRY
- ANDERSON COOPER
- JEFFREY EPSTEIN
- JIM CARREY
- BARAK OBAMA
- TOM HANKS
- ROTHCHILD AİLESİ
- MADONNA CICCONE
- QUENTIN TARANTINO
- STEVEN SPIELBERG
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