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Haberler Galeri Pedofili ve fuhuş ağının patronu Jeffrey Epstein öldü mü öldürüldü mü? Sapık milyarderin kardeşi ABD Adalet Bakanı William Barr’i işaret etti! “Kimin için gizliyor?”

Pedofili ve fuhuş ağının patronu Jeffrey Epstein öldü mü öldürüldü mü? Sapık milyarderin kardeşi ABD Adalet Bakanı William Barr’i işaret etti! “Kimin için gizliyor?”

Pedofili, fuhuş, cinsel istismar, insan kaçakçılığı gibi suçlamalarla yargılanan ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein, dosyasında yer alan isimlerin tüm dünyada şok etkisi oluşturdu. Dünya çapında sevdirilen ve takdir gördürülen bilim adamları, sanatçılar, prensler, başbakanlar, bakanların pedofili ve fuhuş ağının suç ortağı olduğu anlaşıldı. Tüm servetini Siyonist lobiyle kurduğu ağ üzerinden elde ettiği ortaya çıkan Epstein'ın, ölümüyle ilgili kardeşi Mark, yeni bir iddia ortaya attı. "Öldü mü, öldürüldü mü?" sorusunu soran Mark, bu iddiasında Donald Trump döneminin Adalet Bakanı Barr'ı işaret etti.

Giriş Tarihi: 10.01.2024 22:25 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 22:36
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Pedofili ve fuhuş ağının patronu Jeffrey Epstein öldü mü öldürüldü mü? Sapık milyarderin kardeşi eski ABD Adalet Bakanı William Barr’i işaret etti! “Kimin için gizliyor?”

Siyonizmin hizmetkarı ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında her geçen gün daha da kan donduran detaylar ortaya çıkıyor. Kurduğu fuhuş, cinsel istismar, insan kaçakçılığı ve pedofili ağına uzun yıllar boyunca ABD başkanlarından şarkıcılara, oyunculardan, siyasetçilere kadar sayısız ismi dahil eden Epstein, 2019 yılında New York'ta tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pedofili ve fuhuş ağının patronu Jeffrey Epstein öldü mü öldürüldü mü? Sapık milyarderin kardeşi eski ABD Adalet Bakanı William Barr’i işaret etti! “Kimin için gizliyor?”

SAPIĞIN KARDEŞİ SORDU: ÖLDÜ MÜ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

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Pedofili ve fuhuş ağının patronu Jeffrey Epstein öldü mü öldürüldü mü? Sapık milyarderin kardeşi eski ABD Adalet Bakanı William Barr’i işaret etti! “Kimin için gizliyor?”

Jeffrey Epstein'in kardeşi Mark Esptein, NewsNation adlı kablolu TV'de katıldığı bir programda, kardeşinin ölümünü "görünür bir intihar" olarak açıklayan eski ABD Başkanı Donald Trump döneminin Adalet Bakanı Barr'ı eleştirdi.

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Pedofili ve fuhuş ağının patronu Jeffrey Epstein öldü mü öldürüldü mü? Sapık milyarderin kardeşi eski ABD Adalet Bakanı William Barr’i işaret etti! “Kimin için gizliyor?”

"SORUŞTURMA GEREKLİ ŞEKİLDE YAPILMADI"

Kardeşinin birçok hata yaptığını ancak intihar etmemek için de "birçok sebebi" olduğunu savunan Mark Epstein, onun ölümüyle ilgili soruşturmanın gerekli şekilde yapılmadığını savundu.

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Pedofili ve fuhuş ağının patronu Jeffrey Epstein öldü mü öldürüldü mü? Sapık milyarderin kardeşi eski ABD Adalet Bakanı William Barr’i işaret etti! “Kimin için gizliyor?”

TRUMP VE CLINTON HAKKINDA KİRLİ BİLGİLER

Mark Epstein, kardeşinin, eski Başkan Trump ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton hakkında bazı "kirli bilgileri" ortaya çıkardığını ancak bunların detaylarını kendisine söylemediğini öne sürdü.