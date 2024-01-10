Pedofili ve fuhuş ağının patronu Jeffrey Epstein öldü mü öldürüldü mü? Sapık milyarderin kardeşi ABD Adalet Bakanı William Barr’i işaret etti! “Kimin için gizliyor?”

Pedofili, fuhuş, cinsel istismar, insan kaçakçılığı gibi suçlamalarla yargılanan ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein, dosyasında yer alan isimlerin tüm dünyada şok etkisi oluşturdu. Dünya çapında sevdirilen ve takdir gördürülen bilim adamları, sanatçılar, prensler, başbakanlar, bakanların pedofili ve fuhuş ağının suç ortağı olduğu anlaşıldı. Tüm servetini Siyonist lobiyle kurduğu ağ üzerinden elde ettiği ortaya çıkan Epstein'ın, ölümüyle ilgili kardeşi Mark, yeni bir iddia ortaya attı. "Öldü mü, öldürüldü mü?" sorusunu soran Mark, bu iddiasında Donald Trump döneminin Adalet Bakanı Barr'ı işaret etti.