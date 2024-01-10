Azılı Türkiye düşmanları tescilli Epstein'ın müdavimleri! İşte Batı'nın "aydın" diye pazarladığı karanlık yüzler

SADECE SİYONİST OLDUĞU İÇİN ÖDÜL ALDI: WOODY ALLEN DE ÇETEDE

Epstein listesinde dikkat çeken bir diğer isim ise dünyaca ünlü film yönetmeni Woody Allen. Aynı zamanda senarist, film yapımcısı ve oyuncu olan Allen, Batı'nın dünyaya pazarladığı şişirilmiş isimlerden sadece birisi. Öyle ki Allen, sadece Yahudi kökenli olduğu için Oscar kazanmış bir isim.

MOSSAD İTİRAF ETMİŞTİ: SOYKIRIMCININ ESKİ BAŞBAKANI DA PEDOFİLİ

Terör devleti İsrail'in eski başbakanı Ehud Barak da listede öne çıkan isimlerden birisi. Epstein ile 36 kez görüştüğü ortaya çıkmış hatta fuhuş çetesi liderinin evine giderken yüzünü fularla kapattığı görüşmüştü. Soykırımcının eski başbakanı ile ilgili deliller ortaya çıkarken eski bir Mossad ajanı ise Epstein'in uluslararası seks ticaretinin, siyasi ve ticari elitlere şantaj malzemesi elde edilen bir tuzak olduğunu belirtmişti.

TÜRKİYE DÜŞMANI RÜŞVETÇİ SENATÖR: BOB MENENDEZ

Rüşvet skandalının patlamasının ardından görevden istifa eden ABD'li eski senatör Bob Menendez'in eski sevgilisi de Epstein listesine adını yazdırdı. Türkiye düşmanlığı ile bilinen ve Adalar krizinde de açıkça Yunanistan'a destek veren Menendez'in eski sevgilisinin, Epstein'in seks partisinde görüldüğü ortaya çıktı. Reşit olmayan kızlarla katıldığı seks partilerine katılan Gwendolyn Beck'in ismi yayımlanan son listede yer aldı.

Beck, daha önce de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Logo malikanesinde Epstein ve sevgilisi Ghislaine Maxwell ile görüntülenmişti.

Batı'nın dünyaya entelektüel, teknoloji dâhisi ya da sanatçı kisveleriyle pazarladığı isimler yalnız bu kadarla kalmıyor. İşte, fuhuş çetesinin ifşalanan listesinde yer alan o isimler…

Stephen Hawking - Bilim insanı

Tom Pritzker, Hyatt Otelleri'nin başkanı.

Google'ın kurucu ortağı Sergei Brin

Mortimer Zuckerman, emlak kralı.

Jes Staley, JPMorgan'ın eski CEO'su.

Lawrence Summers, Bill Clinton'ın Hazine Bakanı.

Ehud Barak, eski İsrail Başbakanı.

Barnaby Marsh, yazar ve hayırsever

Bill Clinton - ABD eski Başkanı

Glenn Dubin, milyarder hedge fonu yöneticisi.

Kathryn Ruemmler, Obama'nın Beyaz Saray danışmanı

Jamie Dimon, JP Morgan Chase'in CEO'su.

Reid Hoffman – Linkedin kurucu ortağı

William Burns - Biden'ın şu anki CIA Direktörü

Les Wexner - Victoria's Secret patronu

Marvin Minsky - Yapay zekanın kurucularından

Bill Richardson - New Mexico Valisi