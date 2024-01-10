Jeffrey Epstein’ın pedofili ağında Türkiye itirafı! 1999 depremiyle ilgili dünyayı sallayacak iddia! Kaybolan çocuklar köle yapılmış...

KAN DONDURAN TÜRKİYE İTİRAFI

Bill Clinton'ın Jeffrey Epstein'la yakın arkadaş olduğu bilinirken Türkiye ile ilgili kan donduran bir itiraf gündeme oturdu. Epstein'in en yakın isimlerinden biri, pedofili ağına dahil edilmek üzere Türkiye'den de çocuk kaçırıldığını itiraf etti.

"ÇOCUKLARI ABD'YE GETİRDİK"

Epstein'in özel pilotu Nadya Marçinko, bu iğrenç ağa katmak üzere hem Türkiye'den hem de Çekya'dan çocukların kaçırıldığını ve bu çocukların pedofili ağında kullanıldığını söyledi.

Gizlilik kararı kaldırılan belgelerde yer alan ifadelerde Marçinko'nun sorgusu yer aldı. Marçinko sorgusunda, Epstein'ın Türkiye'den kız çocuklarını kaçırttığını ve onları ABD'ye getirdiğini söyledi.