Jeffrey Epstein'ın pedofili ağında Türkiye itirafı! 1999 depremiyle ilgili dünyayı sallayacak iddia! Kaybolan çocuklar köle yapılmış...
Tüm dünya ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında açıklanan belgelerle büyük şok yaşadı. Kurulan fuhuş, cinsel istismar, insan kaçakçılığı ve pedofili ağı dahil isimler de ifşa olurken listede Bill Clinton, Donald Trump gibi isimler de yer alıyor. Tüm servetini Siyonist lobiyle kurduğu ağ üzerinden elde eden Epstein'ın eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'la olan yakın bağı da bilinirken bu krili yapıya ilişkin Türkiye'ye ilişkin kan donduran bir itiraf geldi. Epstein'ın en yakın isimlerinden biri, 1999 depremi sonrası kaçırılan Türk çocuklarının Epstein'ın cinsel istismar köleleri yapıldığını söyledi. İşte detaylar...
ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında kan donduran gerçekler açığa çıkıyor.
Kurduğu fuhuş, cinsel istismar, insan kaçakçılığı ve pedofili ağına uzun yıllar boyunca ABD başkanlarından şarkıcılara, oyunculardan, siyasetçilere kadar sayısız ismi dahil eden Epstein, 2019 yılında New York'ta tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmişti.
ONLARCA KIZA CİNSEL İSTİSMAR
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein davasına dahil olan isimlerse, gizlilik kararının kalkmasının ardından birer birer ifşa oldu.
BAŞKANLARDAN OYUNCULARA SAYISIZ İSİM İFŞA OLDU
Şu ana kadar açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
Açıklanan dosyalarda, Bill Clinton'ın genç kadınlardan hoşlandığı gündeme gelmiş, ayrıca Epstein'ın New Jersey'deki mekanlarına gitmeden önce Trump'la iletişime geçtiği öne sürülmüştü.
Dosyalardaki ifadelerden birinde, Epstein'e karşı ana davacı olan Virginia Giuffre'ye atıfla, Bill Clinton'ın Vanıty Fair dergisini "Epstein'ın fuhuş ağı oluşturduğuna yönelik bir yazının yayımlanmaması konusunda tehdit ettiği" iddiası yer almıştı.
"BILL CLINTON FUHUŞ AĞINA DAHİLDİ"
Aynı dosyada davacı Giuffre, Clinton'ın Epstein'ın yürüttüğü fuhuş ağından detaylı olarak haberdar olduğunu ve bu isimle birçok kez seyahat ettiğini de öne sürmüştü.
KAN DONDURAN TÜRKİYE İTİRAFI
Bill Clinton'ın Jeffrey Epstein'la yakın arkadaş olduğu bilinirken Türkiye ile ilgili kan donduran bir itiraf gündeme oturdu. Epstein'in en yakın isimlerinden biri, pedofili ağına dahil edilmek üzere Türkiye'den de çocuk kaçırıldığını itiraf etti.
"ÇOCUKLARI ABD'YE GETİRDİK"
Epstein'in özel pilotu Nadya Marçinko, bu iğrenç ağa katmak üzere hem Türkiye'den hem de Çekya'dan çocukların kaçırıldığını ve bu çocukların pedofili ağında kullanıldığını söyledi.
Gizlilik kararı kaldırılan belgelerde yer alan ifadelerde Marçinko'nun sorgusu yer aldı. Marçinko sorgusunda, Epstein'ın Türkiye'den kız çocuklarını kaçırttığını ve onları ABD'ye getirdiğini söyledi.
"DEPREMİN KAYIP ÇOCUKLARI"
Kan donduran iddialar sonrası akıllara ABD eski Başkanı Bill Clinton ve 1999 Yalova Depremi'ne ilişkin iddialar geldi.
1999 depremi sonrası Türkiye'ye gelip dünya ajanslarına fotoğraflar veren Clinton'ın ABD'ye dönüşü sonrası, deprem bölgesindeki bazı çocukların kaybolduğu bildirilmişti.
Tüm Türkiye'yi yasa boğan 17 Ağustos 1999 depremi sonrası kaybolan çocukların ailelerini feryadı yıllarca dinmemişti. Arkalarında bıraktıkları pek çok soru işaretiyle "depremin kayıp çocukları" olarak hafızalara kazınan çocuklar, Marçinko'nun itirafı sonrası yeniden gündeme oturdu. Bill Clinton'ın deprem bölgesini ziyaretinden hemen sonra kaybolan çocukların, Marçinko'nun "Türkiye'den çocuk kaçırdık" itirafıyla ilişkili olmasından şüphe ediliyor.
ÇOK SAYIDA FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI
ABD basınındaki haberlere göre, davaya ilişkin kamuoyuna açıklanan son dosyalarda, Epstein'a ait adada genç kızların yanı sıra o dönemde adada olduğunu reddeden Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in de aralarında bulunduğu 2006'da çekilmiş birçok fotoğraf ortaya çıktı.
Fotoğraflar, fuhuş ağının iç işleyişini ortaya koyan Epstein'in mağdurlarından Sarah Ransome hakkındaki dosya aracılığıyla açıklandı.
Epstein'e karşı ana davacı olan Virginia Giuffre'nin avukatları, Maxwell'in, o dönemde adada olduğunu "kesin olarak" kanıtladığını belirtti. Dosyalara göre, Ransome, Epstein'ın adası Little St James'e götürülen tüm kızlara Victoria's Secret marka bikini ve gecelikler verildiğini iddia etti.
ARALARINDA TRUMP DA VAR
Ransome, eski ABD Başkanı Bill Clinton, İngiliz iş insanı Richard Branson ve Prens Andrew'un, Ransome'un arkadaşı ile cinsel ilişkiye girdiği videoların Epstein tarafından çekildiğini öne sürdü.
Dosyalarda, Ransome'un, Clinton ve Branson'a yönelik suçlamalarının yanı sıra eski ABD Başkanı Donald Trump'ı da suçlayan ifadeleri yer alıyor.
Kasetleri gördüğünü öne süren Ransome, tarihi belirtilmeyen e-postada "Arkadaşım, Clinton, Prens Andrew ve Richard Branson ile cinsel ilişkiye girdiğinde, aslında her seferinde Jeffery tarafından görüntüleri kayda alınmıştı" dedi.
Ransome, ayrı bir yazışmada ise eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein'ın New York'taki evinde bir arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiğini öne sürdü.
Belgelerde Sarah Ransome'ın söz ettiği kasetlerle ilgili hiçbir kanıt ortaya çıkmazken, Ransome daha önce söz konusu iddiaları geri çekmek istediğini belirtmişti.
Ransome, Ekim 2016'da New York Post'a gönderdiği bir e-postada ailesinin üzülmesinden endişe ettiğini belirterek, "Size söylediğim her şeyi geri çekmek ve bu işten uzaklaşmak istiyorum" ifadesini kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.
Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.
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