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Haberler Galeri MOSSAD'ın büyük operasyonu Epstein! Eski ajanın itirafları gündemi salladı! Liderlerden sanatçılara kadar herkesi kuklaları yapmışlar

MOSSAD'ın büyük operasyonu Epstein! Eski ajanın itirafları gündemi salladı! Liderlerden sanatçılara kadar herkesi kuklaları yapmışlar

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaların beşinci ve son kısmı da kamuoyuna duyuruldu. Öte yandan İsrail için geçmişte casusluk yapan Ari Ben Menashe, pedofili ve fuhuş ağı oluşturan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in İsrail için çalıştığını itiraf etmesi yeniden gündem oldu. Epstein olayı için "Dünyanın dört bir yanındaki ünlüleri ve politikacıları tuzağa düşürmeyi amaçlayan bir istihbarat operasyonuydu." diyen Menashe, tanınmış isimlerin İsrail'in emrinden çıkmaması için şantaj yapıldığını açıkça ifade etti.

Giriş Tarihi: 10.01.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 16:35
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MOSSAD’ın büyük operasyonu Epstein! Eski ajanın itirafları gündemi salladı! Liderlerden sanatçılara kadar herkesi kuklaları yapmışlar
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasında, her geçen gün farklı detaylar gün yüzüne çıkıyor
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MOSSAD’ın büyük operasyonu Epstein! Eski ajanın itirafları gündemi salladı! Liderlerden sanatçılara kadar herkesi kuklaları yapmışlar

ADI KARIŞMAYAN ÜNLÜ YOK

Geçtiğimiz günlerde Epstein'in davasıyla bağlantılı yeni isimler ifşa olmuştu. Aralarında Michael Jackson, eski Norveç Başbakanı Thorbjørn Jagland, Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin, CIA Direktörü William Burns ve eski İsrail Başbakanı Ehud Barak gibi onlarca isim bulunuyor.

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MOSSAD’ın büyük operasyonu Epstein! Eski ajanın itirafları gündemi salladı! Liderlerden sanatçılara kadar herkesi kuklaları yapmışlar

ESKİ İSRAİL AJANINDAN İTİRAF

Tüm bu ifşaatlardan sonra, şimdi de MOSSAD için geçmişte ajanlık yapan Ari Ben Menashe, bir itirafta bulundu.

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MOSSAD’ın büyük operasyonu Epstein! Eski ajanın itirafları gündemi salladı! Liderlerden sanatçılara kadar herkesi kuklaları yapmışlar
RT kanalında katıldığı programda, Epstein'in İsrail için çalıştığını söyledi.
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MOSSAD’ın büyük operasyonu Epstein! Eski ajanın itirafları gündemi salladı! Liderlerden sanatçılara kadar herkesi kuklaları yapmışlar

"İSRAİL İÇİN TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER"

Sunucu Afshin Rattansi'nin, "Ortaya attığınız en endişe verici iddia; tüm Epstein operasyonunun, siyasetçileri ve ünlüleri tuzağa düşürerek İsrail'in varlığı haline getirmek olduğu." sözlerine "Bu doğru" cevabını verdikten sonra, şunları söyledi: Dünyanın dört bir yanındaki çeşitli politikacıları tuzağa düşürmeyi amaçlayan bir istihbarat operasyonu haline geldi.