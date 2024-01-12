CHP ile DEM Parti kol kola yerel seçimlere gidiyor! Görüşme sonrası ittifak planı masada! Hangi illerde iş birliği yapılacak?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimlerde oy dilenmek için PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'yle masaya otururken iki parti arasındaki görüşmeler sıklaştı. Dün DEM Parti heyeti CHP'yi ziyaret ederken, görüşme sonrası konuşan Özgür Özel kayyum mesajlarıyla Kandil'e selam çaktı. DEM Parti de ittifaka yeşil ışık yaparken önümüzdeki günlerde heyetlerin kurulacağı ve hangi illerde ittifakların yapılacağının konuşulacağı bildirildi. İşte detaylar...
CHP Genel Başkanlığı'na seçildiği ilk andan itibaren Kandil'e selam çakan ve DEM Parti'ye yanlayan Özgür Özel, yaptığı açıklamalarla da bu tezi doğruladı.
"ÖZEL" YANLAMA
Özel başkanlık için yaptığı teşekkür konuşmasında Demirtaş'a selam çakarken sonraki süreçte DEM Parti'yi şeytanlaştırmayacağının altını çizerek Kandil'e de selam verdi.
TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ
Özel'in bu tavrı DEM Parti'de takdir görürken Özgür Özel Türkiye düşmanlığıyla bilinen Pervin Chakar'ın elini öperek kameralar poz verdi. Sonrasında ise Özgür Özel DEM Parti'yi ziyaret etti.
DİYALOĞUMUZ SÜRECEK
CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM Parti'i ziyaret ederken görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Özel görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Bundan sonraki süreçlerde diyaloğumuz sürecek" ifadelerini kullandı.
"EŞ BAŞKANI DİYESİM GELDİ"
Diğer yandan DEM Parti (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları yaptığı açıklamada Özgür Özel'e dönerek "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi..." ifadelerini kullandı.
Süreç içerisinde partiler arasında açıklamalar yapılırken dün DEM Parti heyeti CHP'yi ziyaret etti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki seçim gündemli görüşme gerçekleşti.
KAPIDA KARŞILADILAR
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Söğütözü'nde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'ne geldi. Eş Genel Başkanlar ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökhan Zeybek tarafından kapıda karşılandı.
Kritik görüşme sonrası Özgür Özel ve DEM Parti heyeti ortak basın toplantısı düzenlerken Özgür Özel açıklamalarıyla adeta Kandil'e selam çaktı.
KANDİL'E SELAM ÇAKTI
Özel bundan sonra ilişkilerin kamuoyu önünde açık ve şeffaf olacağını vurgularken, yerel seçimlere ilişkin önemli konuların ele alındığını ifade etti. Diğer yandan kayyum siyasetini reddeden Özel "Meclis'te en çok sandalyesi bulunan 3. parti durumunda olan DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.
BATI İLLERİNİ İŞARET ETTİLER
DEM Partili Bakırhan ise ittifak sinyali verirken CHP'ye yeşil ışık yaktı. Bakırhan "İşbirliği seçeneği tartışılabilir.Batı illerinde kent uzlaşısı çevresinde bir hassasiyet içinde olacağız." ifadelerini kullandı.
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