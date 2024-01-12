CHP ile DEM Parti kol kola yerel seçimlere gidiyor! Görüşme sonrası ittifak planı masada! Hangi illerde iş birliği yapılacak?

KANDİL'E SELAM ÇAKTI

Özel bundan sonra ilişkilerin kamuoyu önünde açık ve şeffaf olacağını vurgularken, yerel seçimlere ilişkin önemli konuların ele alındığını ifade etti. Diğer yandan kayyum siyasetini reddeden Özel "Meclis'te en çok sandalyesi bulunan 3. parti durumunda olan DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.