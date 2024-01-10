Korkutan deprem! AFAD duyurdu: Merkez üssü Çorum
Son dakika haberleri... AFAD'ın resmi X hesabından yaptığı duyuruya göre; Merkez üssü Çorum Mecitözü'nde korkutan deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, 4.2 şiddetinde gerçekleşti.
Son dakika haberleri... AFAD'ın resmi X hesabından yaptığı duyuruya göre; Saat 00.34 sıralarında merkez üssü Çorum Mecitözü'nde korkutan deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, 4.2 şiddetinde gerçekleşti.
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Mecitözü (Çorum)
Tarih:2024-01-10
Saat:00:34:30 TSİ
Enlem:40.54694 N
Boylam:35.17222 E
Derinlik:16.81 km
DERİNLİĞİ: 16 KM
Deprem yaklaşık olarak yerin 16 km derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı sonrası bölgeden herhangi bir olumsuz haber gelmediği belirtildi.
AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER:
09-01-2024 22:20:09 38.0058 37.4911 6.97 MW 4.1 Nurhak (Kahramanmaraş) 615709
09-01-2024 22:09:04 38.0103 37.4975 6.87 ML 2.9 Nurhak (Kahramanmaraş) 615708
09-01-2024 21:31:21 37.5828 38.3667 7 ML 1.5 Atatürk Barajı - [03.19 km] Samsat (Adıyaman) 615707
09-01-2024 19:27:13 37.8778 29.2183 7.01 ML 1.9 Pamukkale (Denizli) 615706
09-01-2024 18:44:17 38.3906 39.1325 7.03 ML 1.6 Sivrice (Elazığ) 615705
09-01-2024 18:43:57 38.1578 38.5106 7 ML 1.9 Battalgazi (Malatya) 615704
09-01-2024 17:36:24 37.4214 36.8225 6.98 ML 0.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 615703
09-01-2024 17:33:07 38.1128 36.6817 7 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 615702
09-01-2024 17:27:55 38.4561 28.4053 7 ML 1.2 Alaşehir (Manisa) 615701
09-01-2024 17:26:25 37.8656 36.2514 7 ML 1.2 Saimbeyli (Adana) 615700
09-01-2024 17:13:48 38.4497 39.4586 7 ML 1.4 Maden (Elazığ) 615699
09-01-2024 17:11:29 38.0986 37.7833 7 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 615698
09-01-2024 17:10:20 38.2489 38.4989 6.89 ML 1.9 Battalgazi (Malatya) 615696
09-01-2024 16:46:51 37.3172 36.1756 7 ML 1.1 Kadirli (Osmaniye) 615697
09-01-2024 16:42:21 39.8892 34.2481 7 ML 1.5 Yerköy (Yozgat) 615693
09-01-2024 16:38:11 38.0992 37.7561 7.04 ML 0.6 Doğanşehir (Malatya) 615691
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