Korkutan deprem! AFAD duyurdu: Merkez üssü Çorum

Son dakika haberleri... AFAD'ın resmi X hesabından yaptığı duyuruya göre; Saat 00.34 sıralarında merkez üssü Çorum Mecitözü'nde korkutan deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, 4.2 şiddetinde gerçekleşti.