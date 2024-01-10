CHP’de çift başlı yönetim krizi! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor: Tasfiye operasyonu başladı

İZMİR'DE 3'LÜ SAVAŞ

CHP'li belediyeler yönetiminde yıllardır bakımsızlığa terk edilen İzmir'de ise mevcut belediye başkanı Tunç Soyer koltuğu bırakmak istemiyor.

Bu konuda parti içi lobi faaliyetlerini hızlandıran Soyer'e rağmen hem İmamoğlu kanadı hem de Özgür Özel'in, kendisine bir kez daha İzmir'i emanet etmeyi düşünmediği iddia ediliyor.