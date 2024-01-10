CHP'de çift başlı yönetim krizi! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor: Tasfiye operasyonu başladı
İstanbul'un tüm ilçelerindeki adayları kendi belirlemek isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir ve Eskişehir'e de el attı. İki büyükşehirde belirlenecek olan belediye başkan adayları konusunda görüşmeler içinden çıkılmaz bir hal aldı. İmamoğlu'nun, iki ilde de kendi adaylarını genel merkeze kabul ettirmek için yoğun mesaiye devam ettiği bildirildi.
CHP'de belediye başkan adaylarının belirlenme süreci, Ekrem İmamoğlu'nun baskısı altında devam ediyor.
İstanbul'un tüm ilçelerindeki adayları kendi belirlemek istediği için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sert tartışmalar yaşadığı iddia edilen İmamoğlu, Eskişehir ve İzmir'i de 'kendi denetiminde' görmek istiyor.
BÜYÜKERŞEN'E TASFİYE OPERASYONU
İmamoğlu'nun, kurultay sürecinde kendi yanında saf tutan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak için harekete geçtiği uzun süredir biliniyor.
O dönem Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Yılmaz Büyükerşen'i koltuğundan indirmek isteyen İmamoğlu, Özgür Özel'i de son dönemdeki yoğun baskısıyla zora soktu.
Önceki gün Büyükerşen'i Eskişehir'de ziyaret eden Özel'in kalp kırmadan Kazım Kurt'un adaylığını netleştirmeye çalıştığı, Büyükerşen'in ise ısrarından bir türlü geri adım atmadığı iddia edildi.
Özel'in, Büyükerşen'in arzusuna rağmen Kazım Kurt'u aday göstermesi halinde Eskişehir'de CHP'ye yönelik yeni bir tepkinin oluşması ve büyük oy kaybının yaşanmasından çekindiği öne sürüldü.
İZMİR'DE 3'LÜ SAVAŞ
CHP'li belediyeler yönetiminde yıllardır bakımsızlığa terk edilen İzmir'de ise mevcut belediye başkanı Tunç Soyer koltuğu bırakmak istemiyor.
Bu konuda parti içi lobi faaliyetlerini hızlandıran Soyer'e rağmen hem İmamoğlu kanadı hem de Özgür Özel'in, kendisine bir kez daha İzmir'i emanet etmeyi düşünmediği iddia ediliyor.
İzmir konusunda Özgür Özel'in Selin Sayek Böke ya da Olgun Atilla isimleri üzerine yoğunlaştığı bildirilirken, İmamoğlu ise İBB'den mesai arkadaşı Buğra Gökçe'yi koltuğa oturtmak için uzun süredir çalışma yürütüyor.
Parti içi krize dönüşen İzmir ve Eskişehir adayları konusunda kararın ay sonuna kadar netleşmesine ihtimal verilmiyor.
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