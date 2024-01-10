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Mahkeme Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasının kapısına dayandı!

Sabah
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Giriş: 10.01.2024 07:55
Halk TV'nin patronunun iki kez mühür kırdığı kaçak villa davasında flaş gelişme yaşandı. Cafer Mahiroğlu’nun Boğaz’a nazır villasında yaptığı kaçak yapılaşmayla ilgili yargılandığı dava kapsamında 3 kişilik bilirkişi heyeti villada inceleme yaptı. Rapor davanın seyrini de belirleyecek.
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