10 Ocak 2024, Çarşamba
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Mahkeme Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasının kapısına dayandı!
Halk TV'nin patronunun iki kez mühür kırdığı kaçak villa davasında flaş gelişme yaşandı. Cafer Mahiroğlu’nun Boğaz’a nazır villasında yaptığı kaçak yapılaşmayla ilgili yargılandığı dava kapsamında 3 kişilik bilirkişi heyeti villada inceleme yaptı. Rapor davanın seyrini de belirleyecek.