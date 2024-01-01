Son dakika: MİT'ten operasyon! DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı
Son dakika haberleri | MİT, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanındaki Türk güvenlik güçlerine eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı. İşte operasyonun tüm detayları...
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütlerine nefes aldırmıyor.
Eli kanlı örgütlere şok operasyon düzenleyen MİT, başarılı bir operasyona daha imzasını attı.
TABUR SORUMLUSU TAKİBE ALINDI
Son dakika haberine göre; MİT, SMO güçleri ile birlikte düzenlediği operasyonla Suriye Halep'te terör örgütü DEAŞ'ın sözde Sıddık Taburu Sorumlusu Hattab El Muhacir kod Abdullah El Cündi'yi yakaladı.
İŞTE OPERASYONUN DETAYLARI
MİT, Abdullah El Cümdi'nin Suriye'de bulunan Türk güvenlik güçlerine ait araçlara eylem planlamasında bulunduğunu tespit etti.
MİT o esnada, El Cündü'ye operasyon için düğmeye basıldı.
EL BAB'DA ŞOK OPERASYON
MİT Başkanlığı'nca sağlanan istihbari destek ile Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı yerel güvenlik güçleri "Fırat Kalkanı Harekatı" alanı içerisindeki El Bab'da operasyon düzenledi.
Terör örgütü DEAŞ'lı El Cündi sağ olarak ele geçirildi.
DEAŞ'IN EYLEMLERİ DEŞİFRE OLDU
Terörist El Cündi ifadesinde, DEAŞ'ın, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanında bulunan Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduğunu itiraf etti.
DEAŞ'lı militanların bunun için zaman zaman keşif faaliyetleri icra ettiğini söyleyen terörist, ayrıca Sıddık Taburu bünyesinde eylem gerçekleştirmek üzere hazır bulunan örgüt mensuplarına ilişkin bilgiler verdi.
Operasyon sonucunda DEAŞ'ın eylem planlamaları deşifre edildi.
Operasyonda ayrıca, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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