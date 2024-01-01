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MİT'ten operasyon! DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 11:34
Güncelleme:01.01.2024 11:36
Son dakika haberleri | MİT, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanındaki Türk güvenlik güçlerine eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı. İşte operasyonun tüm detayları…
MİTten operasyon! DEAŞlı hain Halepte yakaladı
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