MİT'ten operasyon! DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı

Son dakika haberleri | MİT, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanındaki Türk güvenlik güçlerine eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı. İşte operasyonun tüm detayları…

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