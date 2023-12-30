MİT’den Suriye’de nokta operasyon! PKK/YPG Maliye Yapılanması sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü

GENÇ TERÖRİSTLERİ DE ORGANİZE EDİYORDU

Terörist Altığ'ın 2016 yılı öncesinde Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize ettiği ve örgütün eylemsel planlamalarında yer aldığı öğrenildi.