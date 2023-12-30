MİT'den Suriye'de nokta operasyon! PKK/YPG Maliye Yapılanması sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin maliye yapılanması sözde sorumlularından 'Viyan' kod adlı Remziye Altığ'ı, Suriye’nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyon ile öldürdü. Örgütün eylemsel planlamalarında yer alan Altığ, 2016'da örgütün kırsal kadrosuna katılım yapmıştı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin para trafiğini yürüten sözde sorumlularından terörist Remziye Altığ'ı Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT YAKIN TAKİBE ALMIŞTI
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, yürüttüğü saha çalışmaları sonucu terörist "Viyan" kod adlı Remziye Altığ'ın, örgütün sözde üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye'de faaliyetler yürüttüğünü tespit etti.
MİT'in görevlendirdiği özel ekip tarafından yakın takibe alınan terörist Altığ, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
GENÇ TERÖRİSTLERİ DE ORGANİZE EDİYORDU
Terörist Altığ'ın 2016 yılı öncesinde Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize ettiği ve örgütün eylemsel planlamalarında yer aldığı öğrenildi.
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