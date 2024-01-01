Otoyol ve Köprü ücretleri 2024 | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM, Osmangazi güncel geçiş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?
2024 yılına girilmesiyle birlikte, otoyol ve köprü geçiş ücretlerindeki güncellemeler vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayında verdiği talimatla ertelenmesinin ardından, yılın ilk gününde geçerli olacak yeni köprü ve otoyol geçiş ücretleri açıklandı. Peki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM, Osmangazi güncel geçiş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?
Karayolları Genel Müdürlüğü, 2024 yılında geçerli olacak olan zamlı köprü ve otoyol geçiş ücretlerini açıkladı. Yeni yılda uygulanacak olan güncellenmiş geçiş fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 2024 KGM otoyol ve köprü ücretleri ne kadar oldu?
2024 OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ
YİD projelerine ait köprülerin otomobil için geçiş ücretleri ise;
Osmangazi Köprüsü'nde 290 TL,
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 295 TL,
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 35 TL olarak belirlenmiştir.
2024 OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİNİN TAMAMINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri Tarifesi
AKS ARALIĞI 3.20 m'DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR 15.00
AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.'DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR 19.00
3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 42.00
4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 83.00
6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR 110.00
MOTOSİKLETLER 6.00
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ
Araç Sınıfı: 1 290,00 ₺
Araç Sınıfı:2 465,00 ₺
Araç Sınıfı:3 550,00 ₺
Araç Sınıfı:4 730,00 ₺
Araç Sınıfı:5 920,00 ₺
Araç Sınıfı:6 205,00 ₺
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ
Araç Sınıfı: 1 35,00 ₺
Araç Sınıfı: 2 45,00 ₺
Araç Sınıfı: 3 85,00 ₺
Araç Sınıfı: 4 220,00 ₺
Araç Sınıfı: 5 275,00 ₺
Araç Sınıfı: 6 25,00 ₺
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ
Araç Sınıfı: 1 295,00 ₺
Araç Sınıfı: 2 370,00 ₺
Araç Sınıfı: 3 665,00 ₺
Araç Sınıfı: 4 740,00 ₺
Araç Sınıfı: 5 1.400,00 ₺
Araç Sınıfı: 6 75,00 ₺
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Otoyol ve Köprü ücretleri 2024 | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM, Osmangazi güncel geçiş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?
- Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün var mı, yok mu? 1 Ocak Pazartesi 2024 Müge Anlı yeni bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 Ocak ayı bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet ile celp yeri sorgulama
- Bugün İstanbul'da kapalı yollar-alternatif güzergahlar 2024 | 1 Ocak Pazartesi 2024 İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak, ne zaman açılacak?
- MEB AÖO sınav sonuç takvimi 2023-2024 | Açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır, nasıl alınır? Amorti, 15.000-750.000-400.000.000 TL 2024 MPİ ikramiye ödeme alma
- Özge Özacar kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı 2024 konuğu Özge Özacar kaç yaşında, nereli?
- O Ses Türkiye INJI kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? INJI gerçek ismi ne, Türk mü?
- Milli Piyango büyük ikramiye nereye çıktı? Yılbaşı Milli Piyango 400 milyon TL ikramiye hangi ile çıktı?
- Milli Piyango son 2-3 rakama göre ödeme miktarları 2024 | İşte sayıya göre yılbaşı ikramiye tutarları...
- Milli Piyango 2024 amorti bilet sorgulama ekranı | AMORTİ kazanan numaralar hangileri? Tam, yarım, çeyrek bilet...
- Mekke'nin Fethi ne zaman, hangi tarihte gerçekleşti? 2024 yılı Mekke'nin fethinin kaçıncı yılı?