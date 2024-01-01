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Otoyol ve Köprü ücretleri 2024 | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM, Osmangazi güncel geçiş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2024 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
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Otoyol ve Köprü ücretleri 2024 | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM, Osmangazi güncel geçiş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

2024 yılına girilmesiyle birlikte, otoyol ve köprü geçiş ücretlerindeki güncellemeler vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayında verdiği talimatla ertelenmesinin ardından, yılın ilk gününde geçerli olacak yeni köprü ve otoyol geçiş ücretleri açıklandı. Peki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM, Osmangazi güncel geçiş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2024 yılında geçerli olacak olan zamlı köprü ve otoyol geçiş ücretlerini açıkladı. Yeni yılda uygulanacak olan güncellenmiş geçiş fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 2024 KGM otoyol ve köprü ücretleri ne kadar oldu?

2024 OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

YİD projelerine ait köprülerin otomobil için geçiş ücretleri ise;

Osmangazi Köprüsü'nde 290 TL,

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 295 TL,

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 35 TL olarak belirlenmiştir.

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15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri Tarifesi

AKS ARALIĞI 3.20 m'DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR 15.00

AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.'DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR 19.00

3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 42.00

4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 83.00

6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR 110.00

MOTOSİKLETLER 6.00

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

Araç Sınıfı: 1 290,00 ₺
Araç Sınıfı:2 465,00 ₺
Araç Sınıfı:3 550,00 ₺
Araç Sınıfı:4 730,00 ₺
Araç Sınıfı:5 920,00 ₺
Araç Sınıfı:6 205,00 ₺

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

Araç Sınıfı: 1 35,00 ₺
Araç Sınıfı: 2 45,00 ₺
Araç Sınıfı: 3 85,00 ₺
Araç Sınıfı: 4 220,00 ₺
Araç Sınıfı: 5 275,00 ₺
Araç Sınıfı: 6 25,00 ₺

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

Araç Sınıfı: 1 295,00 ₺
Araç Sınıfı: 2 370,00 ₺
Araç Sınıfı: 3 665,00 ₺
Araç Sınıfı: 4 740,00 ₺
Araç Sınıfı: 5 1.400,00 ₺
Araç Sınıfı: 6 75,00 ₺

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