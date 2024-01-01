Karayolları Genel Müdürlüğü, 2024 yılında geçerli olacak olan zamlı köprü ve otoyol geçiş ücretlerini açıkladı. Yeni yılda uygulanacak olan güncellenmiş geçiş fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 2024 KGM otoyol ve köprü ücretleri ne kadar oldu?

2024 OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

YİD projelerine ait köprülerin otomobil için geçiş ücretleri ise;