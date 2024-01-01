Van'da geçen yıl 9 ton 981 kilo 928 gram uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEM AA
Van'da geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarda 9 ton 981 kilo 928 gram uyuşturucu ele geçirildi. Kentte gerçekleştirilen 995 operasyonda gözaltına alınan 1247 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasına ilişkin şüpheliler ile sokak satıcılarını yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 1 Ocak-31 Aralık 2023'te gerçekleştirilen 995 operasyonda, 8 ton 488 kilo 834 gram esrar, 816 kilo 249 gram eroin, 580 kilo 507 gram sentetik uyuşturucu, 68 kilo 578 gram sentetik uyuşturucu, 43 bin 864 sentetik ecza, 20 bin 725 uyuşturucu hap, 21 kilo 454 gram afyon sakızı, 6 kilo 188 gram sentetik kannabinoid ve 118 gram kokain ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 1247 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2023/2 tercih sonuçları | ÖSYM KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kadrolara atama detayları...
- Otoyol ve Köprü ücretleri 2024 | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM, Osmangazi güncel geçiş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?
- Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün var mı, yok mu? 1 Ocak Pazartesi 2024 Müge Anlı yeni bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 Ocak ayı bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet ile celp yeri sorgulama
- Bugün İstanbul'da kapalı yollar-alternatif güzergahlar 2024 | 1 Ocak Pazartesi 2024 İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak, ne zaman açılacak?
- MEB AÖO sınav sonuç takvimi 2023-2024 | Açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır, nasıl alınır? Amorti, 15.000-750.000-400.000.000 TL 2024 MPİ ikramiye ödeme alma
- Özge Özacar kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı 2024 konuğu Özge Özacar kaç yaşında, nereli?
- O Ses Türkiye INJI kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? INJI gerçek ismi ne, Türk mü?
- Milli Piyango büyük ikramiye nereye çıktı? Yılbaşı Milli Piyango 400 milyon TL ikramiye hangi ile çıktı?
- Milli Piyango son 2-3 rakama göre ödeme miktarları 2024 | İşte sayıya göre yılbaşı ikramiye tutarları...
- Milli Piyango 2024 amorti bilet sorgulama ekranı | AMORTİ kazanan numaralar hangileri? Tam, yarım, çeyrek bilet...