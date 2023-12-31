Önce renkli listelere sonra da sarı torbalara! MİT havadan ve karadan teröristlere nefes aldırmadı

KÖKÜNE DİNA'MİT'!

Türkiye, Suriye ve Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı amansız bir mücadeleye girişti. Milli İstihbarat Teşkilatı, son bir yıl içinde peş peşe büyük operasyonları yönetti. PKK'lı hainleri, saha ajanları ile adım adım takip etti. Karadan ve havadan yapılan nokta operasyonlarıyla teröristleri etkisiz hale getirdi. Son bir yıl içinde öldürülen terörist sayısının 200'ü geçtiği belirlendi.