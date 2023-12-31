Önce renkli listelere sonra da sarı torbalara! MİT havadan ve karadan teröristlere nefes aldırmadı
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), bu yıl gerçekleştirdiği operasyonlarla 200 teröristi karadan ve havadan yaptığı nokta atışlarla etkisiz hale getirdi. MİT'in imha ettiği hainlerden 41’inin üst düzey sözde sorumlu olduğu belirlendi.
Dünya genelinde tehditlerin evrilmesi karşısında yöntemleri ve yapısını sürekli değiştirerek yenileyen MİT, hem sahada istihbarat toplayarak hem de teknolojik imkanları kullanarak terör örgütleriyle mücadeleyi sürdürüyor.
Yurt içi ve dışındaki nokta operasyonlarla terör örgütlerinin hareket kabiliyetini kısıtlayan MİT, yılbaşından bugüne kadar 200 teröristi karadan ve havadan yaptığı nokta atışlarla etkisiz hale getirdi.
Çoğu kalleşi, inlerinde avladı. Kalanlar, kaçmaya çalıştı. Ancak hepsinin yolu, ceset torbasına çıktı! MİT, önceki gün de örgütün sözde sorumlusu Remziye Altığ'ı etkisiz hale getirmeyi başardı. Görev, tamamlandı.
KÖKÜNE DİNA'MİT'!
Türkiye, Suriye ve Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı amansız bir mücadeleye girişti. Milli İstihbarat Teşkilatı, son bir yıl içinde peş peşe büyük operasyonları yönetti. PKK'lı hainleri, saha ajanları ile adım adım takip etti. Karadan ve havadan yapılan nokta operasyonlarıyla teröristleri etkisiz hale getirdi. Son bir yıl içinde öldürülen terörist sayısının 200'ü geçtiği belirlendi.
Bunlardan 41'inin üst düzey yönetici ve sorumlu konumunda oldukları belirlendi. İnlerinde avlanan hainlerden geride kalanlar, sürekli yer değiştirdi. Ama yine de MİT'in görüş alanına girdi. Büyük darbe yedi. MİT, önceki gün de PKK/YPG'nin para trafiğini yürüten sözde sorumlularından Remziye Altığ'ı Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
Altığ'ın örgütün üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 'Viyan' kod adlı teröristin, 2016 öncesinde Türkiye'de örgütsel faaliyetler yürüttüğü kaydedildi. Mersin'de PKK/KCK'nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize etti.
50 HEDEF İMHA EDİLDİ
MİT, PKK'nın Irak/Hakurk ve Metina'da güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonrası Suriye'de bulunan PKK hedeflerini yok etti. Sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait Suriye Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri hedef seçti.
50'ye yakın tesisi yerle bir etti. PKK'nın kıyafetinden silahına, patlayıcısından günlük yaşam malzemesine kadar kullandığı tüm ürünleri Suriye'deki bu tesislerinde ürettiği tespit edildi. Operasyonda öncelikle sivil hassasiyetine dikkat edildi. Halkın zarar görmemesine azami hassasiyet gösterildi.
İŞTE ÖLDÜRÜLEN O TERÖRİSTLER
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