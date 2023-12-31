MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyine operasyon! Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırının faili terörist Cemil Akar öldürüldü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristler arasında, diplomat Osman Köse'nin Erbil'de şehit edildiği saldırının faillerinden PKK/KCK'lı terörist Cemil Akar'ın da bulunduğu tespit edildi. Köse’nin şehit edildiği saldırının azmettiricisi Celal Kaya da 5 Temmuz'da etkisiz hale getirilmişti.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Türk diplomat Köse'nin 17 Temmuz 2019'da görev yaptığı Irak'ın Erbil şehrinde gittiği bir restoranda şehit edilmesinin ardından çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntüleri incelemesinde, yürüyerek restorana giren iki saldırganın, diplomat Köse'nin masasının yakınındaki bir masaya oturdukları, o esnada içerde bulunan üçüncü teröristle saldırıyı gerçekleştiren saldırganların, olay yerinen hızla kaçtıkları görüldü.
Saldırının ardından güvenlik kamerası görüntülerinin kare kare yapılan detaylı incelemesinde, saldırıyı gerçekleştirenler ve onlarla işbirliği yapanlar da tespit edildi.
Terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden birinin "Renas Derik" kod adlı Cemil Akar olduğu belirlendi.
Olay sonrası derinleştirilen istihbarat çalışmalarıyla PKK/KCK'lı terörist Akar'ın Erbil'den Süleymaniye bölgesine, oradan da Kandil'e geçtiği öğrenildi.
HAVA HAREKATIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava harekatında terör hedefleri başarıyla vuruldu, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Yürütülen istihbarat çalışmalarında, etkisiz hale getirilen teröristler arasında, diplomat Köse'nin şehit edildiği saldırının faili terörist Akar'ın da yer aldığı saptandı.
Terörist Akar'ın, 2014 sonunda yasa dışı yollarla Türkiye'den Suriye'ye geçerek, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldığı, daha sonra da Irak Mahmur'da örgüt faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.
SALDIRININ AZMETTİRİCİSİ DE ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
MİT, diplomat Osman Köse'nin Erbil'de şehit edildiği saldırının azmettiricisi "Hasan" kod adlı Celal Kaya'yı da Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirmişti.
Terör örgütü PKK'nın sözde Irak istihbarat sorumlusu Kaya'nın uzun zamandır Irak'ın kuzeyinde harekat düzenleyen TSK unsurlarına yönelik istihbarat toplama ve terör saldırılarının planlanmasına yönelik çalıştığı tespit edilmişti. Irak'ın Süleymaniye kenti kırsalındaki operasyonda terörist Kaya'nın etkisiz hale getirilmesiyle, terör örgütünün istihbarat ağına ağır darbe indirilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursa'da deprem mi oldu? 30 Aralık 2023 az önce kaç şiddetinde deprem meydana geldi? AFAD son dakika
- MSÜ 2024 ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM MSÜ sınav başvurusu hangi tarihte başlayacak?
- 22 gol, 45 asist! Erden Timur’dan transfer şov! Bildiğiniz rekorları unutun!
- En güzel Yeni Yıl Mesajları 2024 | Eşe, dosta, aileye, arkadaşa atılacak uzun, kısa, özgün, anlamlı Yılbaşı mesaj ve sözleri... Instagram, WhatsApp, SMS
- Akdeniz'in gizli şifa reçetesi açığa çıktı! Kolesterolle savaşıyor, damar tıkanıklarını açıyor!
- Sıvı yağ kapaklarını çöpe atanlar çok pişman olacak! Meğer cebinizin dostuymuş!
- 1 Ocak'ta kargolar açık mı, çalışır mı? Yılbaşı Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat kargo, PTT çalışma saatleri kaç?
- Yılbaşı bilet satışı bitti mi, ne zaman, saat kaçta bitecek? 2024 Milli Piyango bilet satışı en son kaçta sona eriyor?
- DİNİ Yılbaşı Tebrik Mesajları 2024 | Dualı, hadisli, samimi, kısa, uzun, resimli dini eşe, dosta, aileye yeni yıl kutlama mesajları! Whatsapp, Instagram
- 2024 yılbaşı Milli Piyango 5000 ila 3000 TL'yi kazanan numaralar neler? 31 Aralık MPİ 1.200-800-400 TL kazanan numaralar listesi...
- Yılbaşı akşamı TV'de hangi programlar var? 📺 31 ARALIK YAYIN AKIŞI: ATV, TV8, TRT 1, SHOW TV...
- Sevilla’dan son saniye sürprizi! Ocakta yer yerinden oynayacak! FB, BJK, GS’yi karşı karşıya getiren o isim…