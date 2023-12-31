MİT ve TSK’dan Irak’ın kuzeyine operasyon! Diplomat Osman Köse’nin şehit edildiği saldırının faili terörist Cemil Akar öldürüldü

HAVA HAREKATIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava harekatında terör hedefleri başarıyla vuruldu, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Yürütülen istihbarat çalışmalarında, etkisiz hale getirilen teröristler arasında, diplomat Köse'nin şehit edildiği saldırının faili terörist Akar'ın da yer aldığı saptandı.

Terörist Akar'ın, 2014 sonunda yasa dışı yollarla Türkiye'den Suriye'ye geçerek, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldığı, daha sonra da Irak Mahmur'da örgüt faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.