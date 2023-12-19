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İYİ Parti lideri Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti Kurucusu ve Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan istifa etti

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Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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İYİ Parti lideri Meral Akşener’e bir şok daha! İYİ Parti Kurucusu ve Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan istifa etti

İYİ Parti'deki istifa dalgası devam ediyor. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Yerel seçimlere giderken İYİ Parti yaprak dökümünün önünü alamıyor.

14 ve 28 Mayıs'ta Başkan Erdoğan karşısında büyük bir hezimet yaşanan CHP ve İYİ Parti gibi ittifak ortaklarında kaos günden güne büyüyerek devam etti.

İYİ Parti'de yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkarma kararı alırken, başta Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel olmak üzere bu karardan rahatsız olan isimler parti içini karıştırma başladı.

EKREM İMAMOĞLU KAPIYI AŞINDIRIYOR

Özellikle bu karar sonrası İYİ Parti'de üst üste istifalar yaşanırken, Ekrem İmamoğlu'nun bu hamlelerle Akşener'i köşeye sıkıştırmak ve ittifaka zorlamak istediği belirtiliyor.

İYİ PARTİ'DE CHP OPERASYONU MU?

İYİ Parti'de yaşanan bu deprem sonrası yerel seçimlerde Akşener'in hangi adımların atılacağı merak edilirken İYİ Parti'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Partinin önemli isimleri peş peşe istifalarını sunarken, parti sözcüsü Kürşad Zorlu ise bunun bir operasyon olduğunu söyledi.

"KAYDA DEĞER BİR KAYBIMIZ YOK"

"Partimize yönelik planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum" diyen Zorlu, "Bize yeni üye katılımlar da oldu. Kayda değer bir kaybımızın olmadığını ifade etmek isterim. Spekülasyonlara izin verilmemesi gerekiyor." diye konuştu.

"BUNUN ADI OPERASYON SİYASETİ"

Zorlu devam eden açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı;

Bu ismi geçen arkadaşlardan (İstifa eden İBB Belediye Meclis Üyeleri) bir tanesi, bugün İstanbul dışında yakın bir ilin Belediye Meclis üyemizi arıyor.
Diyor ki, "Biz bu akşam bir TV kanalında bazı arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi meclis üyeleri olarak ifade edeceğiz. Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin. CHP'li bir ismin adını vererek "Size onunla bir görüşme ayarlayalım hemen" diyor. Bunun adı operasyon siyasetidir.

İYİ PARTİ'DE YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR!

CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapmayacağını açıklayan ve "Hür ve müstakil" vurgusu yapan İYİ Parti'nin başı istifalarla dertte. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir istifa haberiyle daha sarsıldı.

"HALA ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıklayan İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan, "Medya üzerinden şahsım hakkında imâ edilen kumpaslara ilişkin olayların bu noktaya nasıl evrildiğini halâ anlamış değilim." diyerek istifa ettiğini duyurdu.

Mesut Özarslan, şu ifadeleri kullandı: Kıymetli Dava Arkadaşlarım, 25 Ekim 2017'de Yüce Türk Milleti'ne umut olmak için ülkemizin her kesiminden milliyetçi ve demokrat arkadaşlarımızla bir araya gelerek Genel Başkanımız Sayın Meral AKŞENER Hanımefendi önderliğinde çetin yolları aşarak büyük bir mücadele ile İYİ Parti'yi kurduk.

İYİ Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca; Kurucular Kurulu Üyeliği, Ankara Kurucu İl Başkanlığı, Genel İdare Kurulu Üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve daha birçok görevi üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla partimizin yükselmesi, gelişmesi ve bürokraside aldığım görevlerde partimizi ve dava arkadaşlarımı layıkıyla temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.

ÖZARSLAN'DAN "KUMPAS" VURGUSU

Birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler, yürüttüğümüz kampanyalar, sarf ettiğimiz çaba, gösterdiğimiz özveri, samimiyet ve destekleri için Genel Başkanıma, İYİ Parti üyelerine, tüm teşkilatlarına, genç arkadaşlarıma ve Ankaralı hemşehrilerime teşekkürü borç bilirim. Medya üzerinden şahsım hakkında imâ edilen kumpaslara ilişkin olayların bu noktaya nasıl evrildiğini halâ anlamış değilim. Ancak kamuoyu bilsin ki; inandığım değerlere olan sadakatimle Genel Başkanımın talimatları haricinde kendi başıma her hangi bir görüşme ve hareket içerisinde olmadığımı beyan ederek, İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Aziz Türk Milleti'ne hizmet etme arzusunu muhafaza ederek, Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri ışığında vatanımızın birliği, dirliği ve refahı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim.

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