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Son dakika | İYİ Parti'de bir istifa depremi daha! İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner de ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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Son dakika | İYİ Parti’de bir istifa depremi daha! İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner de ayrıldı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, partisinin İstanbul ve Ankara’da işbirliği teklifini reddetmesi üzerine partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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