Bakan Özhaseki: Türkiye en yüksek deprem riskini taşıyan 5’inci ülkedir

Son dakika haberleri... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Türkiye bir deprem ülkesidir. Türkiye; Alpler'den Himalayalar'a kadar uzanan hat üzerinde en yüksek deprem riskini taşıyan 5'inci ülkedir.