Bakan Özhaseki: Türkiye en yüksek deprem riskini taşıyan 5'inci ülkedir
Son dakika haberleri... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Türkiye bir deprem ülkesidir. Türkiye; Alpler’den Himalayalar’a kadar uzanan hat üzerinde en yüksek deprem riskini taşıyan 5'inci ülkedir. Vatanımızın yüzde 66’sı, vatandaşlarımızın yüzde 71’i; 1. ve 2. dereceden deprem riski altında yer alıyor. Geride bıraktığımız son bir asırda 6 ve üzeri büyüklükte tam 231 depremle sarsıldık. Denizde yaşananları bir kenara bırakırsak bunların 60’tan fazlası topraklarımız üzerinde yaşandı.
Son dakika haberleri... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Türkiye bir deprem ülkesidir. Türkiye; Alpler'den Himalayalar'a kadar uzanan hat üzerinde en yüksek deprem riskini taşıyan 5'inci ülkedir.
Vatanımızın yüzde 66'sı, vatandaşlarımızın yüzde 71'i; 1. ve 2. dereceden deprem riski altında yer alıyor. Geride bıraktığımız son bir asırda 6 ve üzeri büyüklükte tam 231 depremle sarsıldık.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cevdet Arıkan kimdir? Seferoğulları'nın Suphi'si Cevdet Arıkan kaç yaşında vefat etti? Hayatı, oynadığı dizi ve filmler...
- 5 bin TL ikramiye ne zaman, hangi tarihte verilecek? Çalışan ve çiftçi (ÇKS) emeklisine ikramiye ne zaman yatacak?
- SGK, Bağkur'luya erken emeklilik müjdesi geldi! 7 bin 200 günle 5 yıl erkene çekilecek! (4B) prim indirimi, şartları...
- Yıldız Tilbe kimdir, kaç yaşında? Yıldız Tilbe yoğun bakımda mı, hastalandı mı son dakika? Sağlık durumu...
- AVPGY BORSA İŞLEM TARİHİ 2023! Avrupakent GYO ne zaman işlem görecek? Halka arz sonuçları...
- Gelinim Mutfakta 19 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- Kış soğuklarında cildinizi neme doyuracak! Tek bir yağ ile kırışıklık, egzama, mantar, sedef her sorunu çözün!
- Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? 2024 ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? Diyanet takvimi
- Aydınlık Yarınlara sınav sonuçları | 2023 Online Kitap Okuma Yarışması Aydınlık Yarınlara yetişkin, ilkokul, ortaokul, lise sonuç sorgulama...
- Kız ve Erkek bebek isimleri | 2023 yılının en sevilen bebek isimleri ortaya çıktı! Geçen yılın isimleri hala ilk sırada...
- Süper Kupa Final maçı tarihi | Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta, nerede oynanacak?
- Galatasaray'a yeni Sacha Boey! O da Fransa'dan geliyor! Puzzle'ın eksik parçası tamamlanıyor