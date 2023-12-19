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Bakan Özhaseki: Türkiye en yüksek deprem riskini taşıyan 5'inci ülkedir

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Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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Bakan Özhaseki: Türkiye en yüksek deprem riskini taşıyan 5’inci ülkedir

Son dakika haberleri... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Türkiye bir deprem ülkesidir. Türkiye; Alpler’den Himalayalar’a kadar uzanan hat üzerinde en yüksek deprem riskini taşıyan 5'inci ülkedir. Vatanımızın yüzde 66’sı, vatandaşlarımızın yüzde 71’i; 1. ve 2. dereceden deprem riski altında yer alıyor. Geride bıraktığımız son bir asırda 6 ve üzeri büyüklükte tam 231 depremle sarsıldık. Denizde yaşananları bir kenara bırakırsak bunların 60’tan fazlası topraklarımız üzerinde yaşandı.

Son dakika haberleri... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Türkiye bir deprem ülkesidir. Türkiye; Alpler'den Himalayalar'a kadar uzanan hat üzerinde en yüksek deprem riskini taşıyan 5'inci ülkedir.

Vatanımızın yüzde 66'sı, vatandaşlarımızın yüzde 71'i; 1. ve 2. dereceden deprem riski altında yer alıyor. Geride bıraktığımız son bir asırda 6 ve üzeri büyüklükte tam 231 depremle sarsıldık.

Denizde yaşananları bir kenara bırakırsak bunların 60'tan fazlası topraklarımız üzerinde yaşandı.

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