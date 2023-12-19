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İstanbulspor - Trabzonspor maçında ilginç anlar! İstanbulspor Başkanı takımı sahadan çekti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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İstanbulspor - Trabzonspor maçında ilginç anlar! İstanbulspor Başkanı takımı sahadan çekti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında şoke eden bir olay yaşandı. İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında şoke eden bir olay yaşandı. İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti.

İSTANBULSPOR BAŞKANI TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ

İstanbulspor yönetimi, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti. Takım, soyunma odasına gidiyor.

HAKEMİN KARARI SONRASI SAHAYA İNDİ

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor'un ikinci golünü ardından sahaya indi ve takımı sahadan çekti. Hakem pozisyon öncesinde uzun bir VAR incelemesinde bulunmuştu.

SİMON DELİ BAŞKANA DİZ ÇÖKTÜ: SAHADA KALALIM

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımını soyunma odasına çağırıyor. Simon Deli, başkanın önünde diz çöktü, "Sahada kalalım" diyor.
Simon Deli, İstanbulspor yönetimini devam etmeye ikna etmek için çalışıyor.

BAŞKANI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da ikna etmek için İstanbulspor Başkanı başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ile konuşuyor.

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