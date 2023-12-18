İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Alaşehir teşkilatında 21 yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa etti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, İYİ Parti ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi 21 kişi, görevlerinden istifa etti.
14 ve 28 Mayıs'ta Başkan Erdoğan karşısında büyük bir hezimet yaşanan CHP ve İYİ Parti gibi ittifak ortaklarında kaos günden güne büyüyerek devam etti.
İYİ Parti'de yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkarma kararı alırken, başta Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel olmak üzere bu karardan rahatsız olan isimler parti içini karıştırma başladı.
EKREM İMAMOĞLU KAPIYI AŞINDIRIYOR
Özellikle bu karar sonrası İYİ Parti'de üst üste istifalar yaşanırken, Ekrem İmamoğlu'nun bu hamlelerle Akşener'i köşeye sıkıştırmak ve ittifaka zorlamak istediği belirtiliyor.
İYİ PARTİ'DE CHP OPERASYONU MU?
İYİ Parti'de yaşanan bu deprem sonrası yerel seçimlerde Akşener'in hangi adımların atılacağı merak edilirken İYİ Parti'den konuya ilişkin açıklama geldi.
Partinin önemli isimleri peş peşe istifalarını sunarken, parti sözcüsü Kürşad Zorlu ise bunun bir operasyon olduğunu söyledi.
"KAYDA DEĞER BİR KAYBIMIZ YOK"
"Partimize yönelik planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum" diyen Zorlu, "Bize yeni üye katılımlar da oldu. Kayda değer bir kaybımızın olmadığını ifade etmek isterim. Spekülasyonlara izin verilmemesi gerekiyor." diye konuştu.
"BUNUN ADI OPERASYON SİYASETİ"
Zorlu devam eden açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı;
Bu ismi geçen arkadaşlardan (İstifa eden İBB Belediye Meclis Üyeleri) bir tanesi, bugün İstanbul dışında yakın bir ilin Belediye Meclis üyemizi arıyor.
Diyor ki, "Biz bu akşam bir TV kanalında bazı arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi meclis üyeleri olarak ifade edeceğiz. Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin. CHP'li bir ismin adını vererek "Size onunla bir görüşme ayarlayalım hemen" diyor. Bunun adı operasyon siyasetidir.
İYİ PARTİ'DE YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR!
İYİ Parti İlçe Kadın Politikaları Başkanı Fatma Kaya İbil, parti binasında düzenlediği basın toplantısında 10 asil, 11 yedek olmak üzere 21 yönetim kurulu üyesinin istifa dilekçelerini başkanlığa verdiğini belirtti.
Eski İYİ Parti İlçe Başkanı Kadir Daş'ın belediye başkan aday adaylığı için bir süre önce görevinden istifa ettiğini hatırlatan İbil, Daş'ın aday adaylığını onaylamadıklarını, ayrıca parti yönetimini yönlendirmesini istemediklerini söyledi.
İbil, Daş'tan sonra başkanlık görevine gelen Şahin Zengin ile çalışmak istemediklerini kaydederek, "Eski başkan Kadir Daş'a tepki amacıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyoruz. Toplam 21 yönetim kurulu üyesi toplanarak istifa kararı aldık." dedi.
İYİ Parti İlçe Başkanı Şahin Zengin de AA muhabirine, Kadir Daş'ın adaylığına karşı çıkan üyelerin istifa ederek yönetimi düşürmeye çalıştığını belirterek, "Sonuçlarına siyasi olarak hepimiz katlanacağız." ifadesini kullandı.
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