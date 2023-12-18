İYİ Parti’de yaprak dökümü sürüyor! Alaşehir teşkilatında 21 yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa etti

"BUNUN ADI OPERASYON SİYASETİ"

Zorlu devam eden açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı;

Bu ismi geçen arkadaşlardan (İstifa eden İBB Belediye Meclis Üyeleri) bir tanesi, bugün İstanbul dışında yakın bir ilin Belediye Meclis üyemizi arıyor.

Diyor ki, "Biz bu akşam bir TV kanalında bazı arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi meclis üyeleri olarak ifade edeceğiz. Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin. CHP'li bir ismin adını vererek "Size onunla bir görüşme ayarlayalım hemen" diyor. Bunun adı operasyon siyasetidir.