İYİ Parti’den istifa eden İbrahim Özkan kirli pazarlığı itiraf etti: Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yürüttüm...

PAZARLIĞI DEŞİFRE ETTİ

Özkan, GİK'te Özel'in teklifiyle ilgili işbirliği yapılmaması yönünde yeniden karar çıkması üzerine tekrar İmamoğlu'yla görüştüğünü, kendisine 2019'daki yerel seçimlerde partilerine bırakılan Arnavutköy, Esenler, Bağcılar ve Kağıthane gibi ilçelerin rahatsızlık yarattığını, bunların AK Parti'nin yoğun oy aldığı ilçeler olduğunu ilettiğini dile getirdi.

İmamoğlu'na işbirliği teklifinin somut olması için İYİ Partinin birtakım kazanımları olması gerektiğini söylediğini kaydeden Özkan, İBB Başkanı'nın "Beklenti ne olabilir?" sorusu üzerine, kendilerine kazanılacak 3 belediye, İBB'de 25 büyükşehir meclis üyesi ve 14 belediyede birer belediye başkan yardımcılığının verilmesi gerektiğini anlattığını aktardı.