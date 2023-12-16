İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan kirli pazarlığı itiraf etti: Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yürüttüm...
İYİ Parti'den istifa eden ancak yapılan oylamada yeniden İYİ Parti İBB Grup Başkanvekilliğine seçilen İbrahim Özkan, Ekrem İmamoğlu ile yaptığı pazarlığı itiraf etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile "arka kapı diplomasisi" yürüttüğünü söyleyen Özkan, CHP-İYİ Parti arasındaki pazarlığı da deşifre etti.
İbrahim Özkan, partisinin İBB Meclisi grubunda son dönemde yaşananlara ilişkin Saraçhane'deki belediye binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"İMAMOĞLU'NA SÖYLEDİM; ÖZGÜR ÖZEL, AKŞENER'İ ZİYARET ETTİ"
2024'teki yerel seçimlerde işbirliği yapılması için gayret gösterdiğini anlatan Özkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da bir şeyler yapılması gerektiğini söylediğini ve birkaç gün sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ettiğini söyledi.
ARKA KAPI DİPLOMASİSİ
Görüşmenin ardından, "arka kapı diplomasisi" yaparak yeniden İmamoğlu'na gittiğini aktaran Özkan, İmamoğlu'nun kendisine "Genel İdare Kurulu (GİK) kararı varken teklif götürmenin nezaketsizlik olabileceğini" söylediğini ifade etti.
"Bahsettiğiniz arka kapı diplomasisini kimle kim arasında yürütüyorsunuz?" sorusuna Özkan, "İl Başkanımın (Yücel Coşkun) bilgisi dahilinde Sayın İmamoğlu'yla süreci yürüttüm." cevabı verdi.
PAZARLIĞI DEŞİFRE ETTİ
Özkan, GİK'te Özel'in teklifiyle ilgili işbirliği yapılmaması yönünde yeniden karar çıkması üzerine tekrar İmamoğlu'yla görüştüğünü, kendisine 2019'daki yerel seçimlerde partilerine bırakılan Arnavutköy, Esenler, Bağcılar ve Kağıthane gibi ilçelerin rahatsızlık yarattığını, bunların AK Parti'nin yoğun oy aldığı ilçeler olduğunu ilettiğini dile getirdi.
İmamoğlu'na işbirliği teklifinin somut olması için İYİ Partinin birtakım kazanımları olması gerektiğini söylediğini kaydeden Özkan, İBB Başkanı'nın "Beklenti ne olabilir?" sorusu üzerine, kendilerine kazanılacak 3 belediye, İBB'de 25 büyükşehir meclis üyesi ve 14 belediyede birer belediye başkan yardımcılığının verilmesi gerektiğini anlattığını aktardı.
Özkan, "Bu, İYİ Parti'den istifa açıklamanız mı oluyor?" sorusunu, "Bizi tedbirli olarak disiplin kuruluna verdiklerini söylüyorlar ama ihraç etmek için bize bildirilmiş bir yazılı gerekçe yok. 'Onu bir görelim.' diyen arkadaşlarımız var, 'Hiç görmeden istifa edelim.' diyenler de var. Pazartesi arkadaşlarımızla durum değerlendirmesi yapıp karar vereceğiz." diye yanıtladı.
"YENİDEN GRUP BAŞKANVEKİLİ SEÇMESİ KABUL EDİLEMEZ"
İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 üyesini kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği duyurmuştu.
Konuya ilişkin açıklama yapan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, "İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir. Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis Üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis Üyelerinin "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.
"TERCİHLERİNİ EKREM BEY'E GÖRE SEÇERSEN İSTİKAMETİNİ DE ÖYLE BELİRLERSİN"
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ise İbrahim Özkan'ın tekrar grup başkanvekili seçildiğini belirttiği paylaşımını eleştirmiş ve şunları söylemişti:
"Oturduğunuz koltuklar millete hizmet koltuğudur, meydan okuma yeri değildir. İYİ Partinin varlığına bağlı olarak siyasi olur bulanların, bulamayan arkadaşlara, teşkilatlara seçmenlere karşı sorumlulukları olduğu gibi kurumsal yapımıza ve Genel Başkanımıza karşı da sorumlulukları vardır. Tercihlerini Ekrem Bey'in kayığına binerek seçersen istikametini de öyle belirlersin."
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