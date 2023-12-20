20 Aralık 2023, Çarşamba
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Abla-kardeş arasında 'savaş' başladı! İYİ Parti'yi Ekrem İmamoğlu mu karıştırdı?
İstifaların peş peşe geldiği partide 'İttifak tartışması' İYİ Parti'yi dağılma noktasına getirdi. İYİ Parti ile CHP arasında da kılıçlar çekildi. İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti. Akşener, partisine savaş açıldığını iddia etti. İmamoğlu'ndan ise Akşener'e "haddini aşma" çıkışı geldi. Mehmet Karataş ayrıntıları aktardı.