20 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Abla-kardeş arasında 'savaş' başladı! İYİ Parti'yi Ekrem İmamoğlu mu karıştırdı?

Abla-kardeş arasında 'savaş' başladı! İYİ Parti'yi Ekrem İmamoğlu mu karıştırdı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.12.2023 09:26
İstifaların peş peşe geldiği partide 'İttifak tartışması' İYİ Parti'yi dağılma noktasına getirdi. İYİ Parti ile CHP arasında da kılıçlar çekildi. İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti. Akşener, partisine savaş açıldığını iddia etti. İmamoğlu'ndan ise Akşener'e "haddini aşma" çıkışı geldi. Mehmet Karataş ayrıntıları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kaçak büyüyor İBB seyrediyor
Kaçak büyüyor İBB seyrediyor
Katil İsrail’den “hastanede silah” tiyatrosu
Katil İsrail’den “hastanede silah” tiyatrosu
MİT’in etkisi dünya basınında
MİT’in etkisi dünya basınında
İhale karşılığı estetik yaptırmış!
İhale karşılığı estetik yaptırmış!
DEM Parti el yükseltti!
DEM Parti el yükseltti!
Abla-kardeş arasında ’savaş’ başladı!
Abla-kardeş arasında 'savaş' başladı!
AK Parti’nin sloganı “Gerçek Belediyecilik”
AK Parti’nin sloganı “Gerçek Belediyecilik”
Oy verme saatleri değişti!
Oy verme saatleri değişti!
Kıyım harekatı sona erecek mi?
Kıyım harekatı sona erecek mi?
Kafes operasyonları sürüyor
Kafes operasyonları sürüyor
1800 yıllık ameliyat aletleri bulundu
1800 yıllık ameliyat aletleri bulundu
İYİ Parti ve CHP kanadında ittifak kavgası!
İYİ Parti ve CHP kanadında ittifak kavgası!
Daha Fazla Video Göster