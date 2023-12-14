Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesinin perde arkası! Uzman isimler A Haber’de yorumladı

SETA Washington Koordinatörü Dr. Kadir Üstün: ABD uzun süredir İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını istiyor. Türkiye bu onayı henüz tam sona erdirmedi. Meclis'te bu dosya beklemede. ABD F-16 meselesini İsveç'in üyeliği ile bağlantılı hale getiren taraftır. Türkiye'de burada F-16 onayını masaya getirdi. ABD Türkiye'nin F-16 talebine siyasi bir bariyer koymak zorunda değildi.

Bunu Kongre yaptı, Biden bu siyasi engeli aşmak için bir çaba ortaya koymadı. Türkiye F-16 konusunda bir garanti almadığı için ona uygun adımlar atıyor. Kongre'nin insafına kalmak istemiyor. ABD İsrail meselesinde de sıkışmış durumda.