PFDK kararını duyurdu! MKE Ankaragücü ve Faruk Koca'nın cezası açıklandı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylı Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından aldığı kararları açıkladı. Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca, futboldan ömür boyu men edilirken, MKE Ankaragücü'ne ise 5 maç seyircisiz oyanama ve 2 milyon TL para cezası verildi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor bitiş düdüğünün ardından saha karışmıştı.
ANKARAGÜCÜ BAŞKANI KOCA'DAN YUMRUKLU SALDIRI
Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk atmıştı.
TEKME DE ATTILAR
Meler'in yere düştüğü anlarda diğer taraftan gelen bir kişi de kafasına tekmeyle saldırdı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.
Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı. Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.
HASTANEYE KALDIRILDI
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saha içinde saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa götürüldü.
Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.
İSTİFA ETTİ
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü'nün Çaykur Rizespor'la oynadığı maçtan sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve bu sabah tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürülen Faruk Koca'nın avukatı Murat Bayramoğlu, cezaevinin dışında Koca'nın basın açıklamasını okudu.
Koca'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Hakem Halil Umut Meler'e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere; Türk hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum. Konunun nasıl ve neden buraya geldiği yaşanan olaydan bağımsızdır. Nasıl büyük bir haksızlık ya da yanlışlık olursa olsun hiçbir şey kesinlikle arzu etmediğim şekilde faili olduğum şiddet olayını ne meşrulaştırır ne de bir açıklama getirir. Spor sahaları centilmen müsabakanın mekanı olması gerekir. Benim tavrım da dahil olmak üzere fair-play'e gölge düşüren hiçbir tavrın statlarda, salonlarda olmaması gerekir."
Başkanlığı süresince hep yapıcı olmaya çalıştığını vurgulayan Koca, "Tam aksi bir ortamın oluşmasına vesile olduğum için büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Ankaragücü Kulübüne, Ankaragücü taraftarına, içinde bulunduğum camiaya ve aileme daha fazla zarar gelmemesi için an itibarıyla MKE Ankaragücü başkanlığından istifa ediyorum. Umarım ki herkesten çok benim kabul edemeyeceğim bu olay, başta futbol camiamız olmak üzere spor hayatımızın yanlışlardan, eksiklerden, şiddet kültüründen arınması için bir sebep teşkil eder. Aynı zamanda, benim sebep olduğum bu vahim olay dolayısıyla Türkiye futbolunun yapısal sorunlarının da daha gerçekçi bir şekilde konuşulmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ankaragücü taraftarı başta olmak üzere herkesten tekrar özür dileyen Koca, "Gerek başında bulunduğum kulübümün, gerek futbol camiasının, gerekse de ülkemizin böyle bir olay ve görüntü ile anılmasından derin üzüntü duyduğumun bilinmesini isterim." diyerek açıklamasını tamamladı.
Avukat Murat Bayramoğlu da Koca'nın çok üzgün olduğunu dile getirdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 14.12.2023 tarih ve 34 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar duyuruldu.
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca ve kulüp hakkında karar da alındı.
İşte PFDK tarafından yapılan açıklama:
Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca, futboldan ömür boyu men edilirken, MKE Ankaragücü'ne ise 5 maç seyircisiz oyanama ve 2 milyon TL para cezası verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milyonlarca emekliye verilecek! Yeni ödemeler duyuruldu! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 10.000 TL'ye ek + 2.000 TL...
- ARALIK BİTMEDEN BAŞVURUN! TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 3+1 daire başlangıç taksitleri 4.369 TL - 9.700 TL! Ankara, Kırıkkale...
- GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 14 Aralık Gelinim Mutfakta çeyrek altın kimin oldu? Günün birincisi...
- Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşındaydı son dakika? Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez vefat mı etti? Meclis'te kalp krizi geçirmişti...
- Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti! 400 bin TL taşıt kredisinin yeni taksitleri...
- Beşiktaş kadro dışı bıraktı, teklif yağdı! En az 5 milyon euro kasada! İşte yeni takımı...
- 2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasada 42 madde onaylandı! 3600 ek gösterge son dakika, taşerona kadro, Bağkur prim eşitleme, erken emeklilik...
- Günler ne zaman uzar ve kısalır? Günler ne zaman uzamaya başlayacak 2023-2024? Bu yılın kış dönümü...
- Dünyanın en kötü 100 yemeği seçildi! İlk 10'da Türk yemeği de var
- Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi FB nasıl tur atlar?
- 1 Ocak resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte 2024 resmi tatil günleri...
- Fenerbahçe ocak çıkartmasına hazır! Yeni Kim Min Jae bulundu: 16 gol, 16 asist...