15 Aralık 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesinin perde arkası! Uzman isimler A Haber’de yorumladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze, ikili ilişkiler ve İsveç ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Gazze’de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmesi gerektiğini, ABD’nin İsrail’e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı bir şekilde sağlayabileceğini, hem dünya hem ABD kamuoyunun bu talebi son günlerde daha yüksek sesle dile getirdiğini ve bir an önce bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD’nin tarihi sorumluluğu olduğunu söyledi. Peki görüşmenin perde arkasında ne vardı? Başkan Erdoğan’ın mesajları ne anlama geliyor? Gelişmeleri uzman isimler A Haber’de değerlendirdi.