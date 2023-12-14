CHP’li Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’ndan İmamoğlu’na zehir zemberek sözler: Part time belediye başkanı

EKREM İMAMOĞLU'NA SESLENDİ: REKLAM YERİNE İŞ ÜRET

Kerimoğlu sözlerinin devamında şunları ifade etti:

"Ben iki tane seçim kazandım, her istediğimi yaparım yok. Haşa yüce Peygamberimiz bile bir eline Ay'ı bir eline Güneş'i verdiklerinde reddetmiş. Benim bir elimde Ay, bir elimde Güneş demek bir kibir ifadesidir. CHP, reklam yapmak yerine iş üretmektir."