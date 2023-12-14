CHP'li Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’ndan İmamoğlu’na zehir zemberek sözler: Part time belediye başkanı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’in işbirliği, Kemal Kılıçdaroğlu’nu koltuğundan etti. Türlü türlü oyunların kıskacından yenilgiyle çıkan Kılıçdaroğlu’nu intikam ateşi sardı. Peş peşe ofisler açarak yeniden sahaya çıkma çalışmalarına başlayan Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu bilinen CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İmamoğlu’na köşeye sıkıştırmaya başladı. Göreve geldiğinden beri İstanbul dışında olan İmamoğlu’na “Part time” başkan diyen İBB Başkanlığına aday adaylığını açıklayan Kerimoğlu, "İstanbul'a tam zamanlı hizmet gerekiyor. 5 yılda deprem konusunda bir arpa boyu mesafe kat edilmedi." dedi.
CHP'deki türlü oyunların altından kalkamayan ve yine bir yenilgiyle koltuğu terk etmek zorunda kalan Kemal Kılıçdaroğlu, 'intikam soğuk yenir' derdine düşerken, yandaşları meydanı boş bırakmıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve İBB Başkanlığına aday adaylığını açıklayan Bülent Kerimoğlu katıldığı bir canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nu köşeye sıkıştırdı.
"PART TIME BELEDİYE BAŞKANI"
İmamoğlu'nun vaktini İstanbul'a harcamadığını belirtip "Part time Belediye başkanı" göndermesi yapan Bülent Kerimoğlu, "Ben tam zamanlı belediye başkanlığı yapacağım" dedi. İstanbul halkı olarak 'susuz mu kalacağız' endişesiyle yaşamak istemediklerini söyleyen Kerimoğlu, İmamoğlu'nun 'kibirli' olduğunu söyledi.
"ARPA BOYU KADAR YOL ALINMADI"
Deprem konusuna da değinen Kerimoğlu, İmamoğlu'nun vaatlerinden biri olan deprem tedbirlerine ilişkin İstanbul'da son 5 yılda 'arpa boyu kadar' yol alınmadığını da belirtti.
EKREM İMAMOĞLU'NA SESLENDİ: REKLAM YERİNE İŞ ÜRET
Kerimoğlu sözlerinin devamında şunları ifade etti:
"Ben iki tane seçim kazandım, her istediğimi yaparım yok. Haşa yüce Peygamberimiz bile bir eline Ay'ı bir eline Güneş'i verdiklerinde reddetmiş. Benim bir elimde Ay, bir elimde Güneş demek bir kibir ifadesidir. CHP, reklam yapmak yerine iş üretmektir."
KILIÇDAROĞLU DÖNMEYE HAZIRLANIYOR
Kongreyi kaybeder kaybetmez Ankara ve İstanbul'da çalışma ofisi açan Kemal Kılıçdaroğlu CHP yönetiminden şikayetçi isimleri ağırlayarak dönüş çalışmalarını sürdürüyor.
2 OFİS DAHA TUTUYOR
Bu kapsamda kulislerde Kılıçdaroğlu'nun, Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmir ve Antalya'da da ofis açma hazırlığında olduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu Antalya'daki ofisini Muratpaşa İlçesi Ermenek Mahallesi'nde açmayı düşünüyor.
NEREDEN GELİYOR BU DEĞİRMENİN SUYU?
Kılıçdaroğlu'nun siyasi hırsla ofis açması akıllara bazı soruları da getiriyor. Seçim sürecinden evinin mutfağından "mütevazi" pozlar kesen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 ilde ofis açacak parayı nereden bulduğu ya da kimler tarafından finanse edildiği merak konusu oldu.
Sosyal medyada yapılan yuvarlak bir hesapla Ankara'da tutulan ofisin aylık maliyetinin 375.000 TL olduğu belirtiliyor. Sosyal medya kullanıcısı Göksun Yerlikaya, bu duruma ilişkin "Kemal Bey Tunceli'de gömü mü buldunuz? Ya da bu işin finansörü kim?" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz cuma günü Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Söz konusu ziyaret Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisinde gerçekleşirken görüşme "nezaket ziyareti" denerek geçiştirildi.
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