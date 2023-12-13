Gazze katliamcıları birbirine düştü! İsrailli iki bakandan Biden’a yanıt | BM’den Gazze için acil ateşkes çağrısı

Netanyahu'nun, savaş sonrası bir çözümünün olmadığını belirten Michaeli, "Onun eylemleri, yalnızca İsrail'in güvenliğini tehlikeye atıyor. İsrail'in güvenliğini ve barışını yalnızca siyasi bir çözüm garanti edebilir ve bu nedenle bu hükümetin derhal ayrılması gerekir." yorumuna yer verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.