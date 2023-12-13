Gazze katliamcıları birbirine düştü! İsrailli iki bakandan Biden'a yanıt | BM'den Gazze için acil ateşkes çağrısı
Katil İsrail, 7 Ekim tarihinden beri Gazze'de ölüm yağdırıyor. Yaşlı, kadın, çocuk ayırt etmeden havadan, karadan ve denizden Gazze'yi abluka altına alan İsrail'de iki bakan, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İsrail'in, Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığı şeklindeki" açıklamalarına yanıt olarak yaptıkları ilk resmi yorumda, Tel Aviv'in, "bir Filistin devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğini" kaydetti.
İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Devleti'nin içinden geçtiği en zor dönemde, ABD Başkanı Biden'ın elinden gelenin en iyisini yaptığını, buna saygı duyduklarını ve bunun gerçek bir dostluk olduğunu dile getirdi.
Bakan Karhi, şöyle devam etti:
"Ama biz burada yaşıyoruz ve burası bizim ülkemiz. Atalarımızın tarihi mirası. Burada bir Filistin devleti olmayacak. Ürdün Nehri ile deniz arasında başka bir devletin kurulmasına asla izin vermeyeceğiz."
Shlomo Karhi ayrıca İsrail ile Filistin arasında 1993 yılında ABD himayesinde imzalanan anlaşmaya atıfta bulunarak, "Oslo'ya asla dönmeyeceğiz" ifadesini kullandı.
Karhi, paylaşımında, "Başkan Biden'ın ifadesiyle burada Yahudi halkının güvenliği tehlikede. Kesinlikle evet. Filistin devleti onu tehlikeye maruz bırakacak." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Gideon Sa'ar ise Biden'ın savaştan sonra kurulan İsrail olağanüstü hal hükümetinin değiştirilmesinin gerekliliğiyle ilgili açıklamasına yorumda bulunarak, "şu anki hükümetin, tek olası hükümet" olduğunu belirtti.
İsrail gazetesi Yediot Ahronot'ta açıklamalarına yer verilen Sa'ar, "artık iyi kararlar olmadığını, gerekli kararlar olduğunu" dile getirerek, "Savaş sırasında olağanüstü hal hükümetini sürdürmek önemli." sözlerini sarf etti.
Sa'ar, hükümetin dağıtılmasının, "Hamas, Hizbullah ve İran'ı cesaretlendireceğini" savundu.
"Savaş sonrası durumla ilgili" değerlendirme yapan Sa'ar, şu görüşleri paylaştı:
"Ne Batı Şeria'da ne de Gazze'de, Filistin terör devletini kabul edeceğiz. Orada güvenlik sorumluluğundan vazgeçmeyi kabul etmeyeceğiz. Batı Şeria'daki yerleşim yerlerine zarar vermeyi kabul etmeyeceğiz."
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden İsrail Meclisinde milletvekili olan Tsega Melaku da Yediot Ahronot'un haberine göre, "Hükümet kurma meselesi, siyasi ve iç bir mesele." dedi.
Öte yandan Netanyahu'ya muhalefetiyle bilinen İşçi Partisi lideri Merav Michaeli, ABD'nin, Gazze'deki savaşla ilgili çelişkilerine dikkati çekti.
X hesabından açıklamalarda bulunan Michaeli, "Gazze'yi bombalamak için kullandığımız bombaları bize sağlayanın Biden yönetimindeki ABD olduğu ve orada savaşmaya devam etmemize izin veren şeyin de Birleşmiş Milletler'deki veto yetkisi olduğu anlaşılmalıdır. Biden, bugün açıkça ve kesin olarak İsrail'in bir Filistin devletini tanıması gerektiğini söylüyor. İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim." ifadesini kullandı.
Netanyahu'nun, savaş sonrası bir çözümünün olmadığını belirten Michaeli, "Onun eylemleri, yalnızca İsrail'in güvenliğini tehlikeye atıyor. İsrail'in güvenliğini ve barışını yalnızca siyasi bir çözüm garanti edebilir ve bu nedenle bu hükümetin derhal ayrılması gerekir." yorumuna yer verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.
BATI ŞERİA'NIN CENİN KENTİNE YÖNELİK SALDIRILARINI GENİŞLETEREK SÜRDÜRDÜ
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırılarına, genişleterek devam etti.
Konuya ilişkin haber, Filistin haber ajansı WAFA'da yer aldı.
İsrail ordusu, Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını şehrin büyük bir kısmını kapsayacak şekilde genişletti.
İsrail güçleri, Cenin'in doğusunda bir evi Energa füzesiyle bombalayarak büyük yıkıma yol açtı.
Askerler, bölgede çok sayıda evi askeri araçlarla kuşatırken, çok sayıda buldozerle kentin altyapısını tahrip etti.
Cenin kentinin doğu mahallesinde, Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmalar, birçok evi askeri noktaya dönüştürdü.
Çok sayıda Filistinli alıkonulurken, İsrail ordusu, girişleri askeri araçlar ve buldozerlerle kapatarak mahalleyi tamamen kuşattı.
İşgal güçleri ayrıca Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlerken, kampta Filistinlilere ait evleri bombalayarak yangınların çıkmasına neden oldu.
İsrail askerleri, çıkan yangınları kontrol altına almak için gelen itfaiye ekiplerinin, yangın mahalline ulaşmasına izin vermedi.
Saldırılar ve çıkan çatışmalar sonucu henüz ölü ya da yaralı bilgisine yer verilmedi.
Öte yandan, Cenin Eğitim Müdürlüğü, kentteki okullarda, mülteci kampı ve İsrail güçlerinin saldırısının olduğu tüm bölgelerde uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu.
WAFA'ya konuşan Cenin Talim ve Terbiye Müdürü Selam Tahir, kararı, öğretmenlerin ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aldıklarını söyledi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Cenin'e düzenlediği saldırıda, 7 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 282'ye yükselmişti.
İsrail ordusu, dün sabah saatlerinde Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek, çok sayıda yüksek binanın çatısına keskin nişancılar konuşlandırmıştı.
İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarında artış yaşanıyor.
13 ARALIK'TA YAŞANANLAR:
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