Joe Biden’ın BİBİ oyuncağıyla işi bitti! Hükümeti değiştirmesi çağrısında bulundu
Son dakika haberleri… ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu’dan elini çekme kararı aldı. ABD’nin koşulsuz desteği altında Gazze’de soykırım yapan katil Netanyahu ile işi bitti. Biden, Binyamin Netanyahu’ya dünyadan desteğin azaldığını belirterek “Uzun vadeli bir çözüm için hükümeti değiştirmesi gerekiyor.” dedi.
Son dakika haberleri... ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımının her günü için milyon dolarlık silah, mermi ve parasal destek veren Joe Biden yönetimindeki ABD, BİBİ'den elini eteğini çekiyor. Netanyahu daha önce Biden ile yaptığı görüşmede "Gazze Filistin'e bırakılmalı" görüşüne meydan okumuştu. ABD'nin ikiyüzlü Siyonist Başkanı, katil BİBİ'ye dünyanın desteğinin azaldığını kabul etti.
"ULUSLARARASI TOPLUMUN DESTEĞİNİ KAYBETMEYE BAŞLADI"
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle uluslararası toplumun desteğini kaybetmeye başladığını söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin başkenti Washington DC'deki bir bağış etkinliğinde İsrail'e dair açıklamalarda bulundu. Biden, İsrail'deki mevcut hükümetin ülke tarihindeki en muhafazakar hükümet olduğunu belirterek, İsrail hükümetinin "iki devletli bir çözüm istemediğini" aktardı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun vermesi gereken zor bir karar olduğunu belirten Netanyau, İsrail'in sivilleri ayırt etmeksizin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle uluslararası toplumun desteğini kaybetmeye başladığını ve Netanyahu'nun İsrail-Filistin çatışmasına uzun vadeli bir çözüm bulmak için hükümetini "güçlendirmesi ve değiştirmesi" gerektiğini söyledi.
"GAZZE FİLİSTİNLİLERE BIRAKILMALI" GÖRÜŞÜNE MEYDAN OKUDU
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu, Filistin ile İsrail arasında 1993 ve 1995 yıllarında imzalanan Oslo Anlaşmaları'na atıfla "Pozisyonumu netleştirmek isterim; İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim." ifadesini kullandı.
Osla Anlaşmaları, İsrail'in anlaşma karşılığında Gazze'deki işgalini sonlandırmasını beraberinde getirmişti.
ABD YÖNETİMİYLE GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR
Netanyahu, Gazze'deki işgal operasyonları tamamlandıktan sonra bölgenin nasıl bir statü alacağı konusuna değinerek, bu konuda ABD yönetimiyle görüş ayrılıkları olduğunu belirtti.
İşgalci İsrail Başbakanı, "Umarım, bu konuda da bir anlaşmaya varırız." değerlendirmesinde bulundu.
Başkan Biden ve ekibiyle yoğun bir diyaloğun ardından Gazze'ye kara saldırısı için "tam destek" aldıklarını kaydeden Netanyahu, böylece "savaşın durdurulması yönündeki uluslararası baskıların" engellendiğini aktardı.
ABD'ye, "Hamas'ın yok edilmesi ve İsrailli rehinelerin geri dönmesi" hususunda verdiği destek için teşekkür eden Netanyahu, açıklamasında "Gazze ne Hamasistan ne de Fetihistan olacak." ifadesine yer verdi.
ABD YÖNETİMİNİN GÖRÜŞLERİ
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'nin geleceğine ilişkin 4 Aralık'ta ABC News'e demeç vermiş, Gazze'de söz sahibi olabilecek "reformdan geçmiş bir Filistin Yönetimi" görmek istediklerini belirtmişti.
İsrail'in saldırıları sona erdiğinde mevcut "Filistin Yönetimi'nin" Gazze'yi yönetecek güvenilirliğe sahip olmadığını savunan Kirby, "Gazze'de yönetim nasıl olursa olsun, Filistin halkının isteklerine yanıt vermelidir ve şu anda Filistin Yönetimi bu güvenilirliğe sahip değil." demişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal sona erdiğinde "Filistin Yönetiminin Gazze'ye dönmesine izin vermeyi planlamadığı" açıklamalarına ilişkin Kirby, "(Netanyahu'nun) söylediği şey, şu anda reformdan geçmemiş bir Filistin Yönetimi'nin, kendisi için de bizim için de kabul edilemez olduğudur. Filistin Yönetimi'nin şu anda Gazze'de güvenilir bir yönetim kontrolü sağlayabilecek bir konumda olduğuna inanmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile 3 Aralık'ta Batı Şeria'daki durumu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. ABD'nin Filistin halkına ve bu halkın güvenlik, onur ve iradesine desteğini dile getiren Harris, iki devletli çözüm vurgusu yapmıştı.
Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, "Dubai'de yaptığı görüşmelere binaen, Harris, Gazze'deki çatışmaların bitmesinin ardından ABD'nin fikirlerini görüştü ve yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetimi altında birleşmiş Batı Şeria ve Gazze'ye desteğini dile getirdi." ifadeleri yer aldı.
BİBİ İLE İŞİ BİTTİ!
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve Binyamin Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.
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