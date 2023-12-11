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Gazze’deki katliamı finanse eden ABD’nin beyaz fosfor korkusu: Endişeliyiz! Biden anketlerde çöktü İsrail’i satacak mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
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Gazze’deki katliamı finanse eden ABD’nin beyaz fosfor korkusu: Endişeliyiz! Biden anketlerde çöktü İsrail’i satacak mı?

ABD merkezli Washington Post, İsrail’in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda kullandığı ABD yapımı beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntılarına ulaştı. Gündeme bomba gibi düşen haberin ardından Beyaz Saray’dan bir açıklama geldi. Açıklamada İsrail’in Gazze’de beyaz fosfor bombası kullanmasından endişe edildiği belirtildi. Öte yandan Wall Street Journal gazetesinin gerçekleştirdiği anket, yargılanmasına devam edilen eski başkan Donald Trump'ın, selefi Joe Biden'ın önüne geçtiğini ortaya koydu. Yine ABD'de yapılan bir başka anket ise, her 10 ABD vatandaşından 6'sının, Biden yönetimin Gazze meselesini ele alışından memnun olmadığını gösterdi. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren akademisyen Bülent Yavuz “Son dönemde Biden yönetiminin aşırı İsrail yanlısı tutumu genç seçmenlerden tepki çekti.” dedi.

Washington Post gazetesinin haberine göre, bölgedeki gazetenin bölgedeki muhabiri, İsrail ordusunun 16 Ekim'de Dahayra beldesini hedef alan saldırılarında kullandığı 155 mm beyaz fosforlu top mermilerinin parçalarını buldu.

ABD ÜRETİMİ BOMBALAR

Haberde, beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntıları üstünde bulunan üretim kodlarının ABD tarafından üretilen mühimmatları sınıflandırmak için kullanılan terminolojiyle örtüştüğü, söz konusu mühimmatın 1989 ve 1992'de Louisiana ve Arkansas'taki mühimmat depolarında üretildiğinin ortaya çıktığı da kaydedildi. Silah uzmanları, kalıntılarına erişilen top mermilerinin açık yeşil rengi ve üzerlerine işlenmiş "WP" simgelerinin beyaz fosforlu top mermileriyle örtüştüğünü belirtiyor.

"KARA GECE"

İsrail güçleri, 16 Ekim'de 2 bin nüfuslu Dahayra beldesini gece boyunca beyaz fosforlu mühimmatla bombalamış ve bölge sakinleri kaçmaya imkan bulamamıştı. Dahayra'da yaşayanlar İsrail bombardımanını "kara gece" olarak tanımlıyor. İsrail'in Dahayra'ya saldırısında yaralanan 9 kişiden 3'ü, hastaneye kaldırılmıştı.

Uluslararası Af Örgütünden 31 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 16 Ekim'de "sivil ayrımı gözetmeksizin" Lübnan'ın sınır hattındaki Dahayra beldesine yaptığı saldırının hukuka aykırı olduğu için savaş suçu olarak soruşturulması gerektiği bildirilmişti. Af Örgütüne bağlı araştırmacıların, 10-16 Ekim'de Dahayra ile sınır beldeleri Al-Mari ve Aita al-Chaab'a yönelik saldırılarda da beyaz fosfor kullanıldığını gösteren ikna edici kanıtlar topladığı, bu saldırıların video ve fotoğraflarını doğruladığı kaydedilmişti.

İKİYÜZLÜ AÇIKLAMA

Gündeme bomba gibi düşen haberin ardından Gazze'deki katliamı silah ve para olarak destekleyen Beyaz Saray'dan iki yüzlü bir açıklama geldi. İsrail'in Gazze'de fosfor bombası kullanması nedeniyle endişe duyulduğu belirtildi.

ANKETLERDE ÇÖKTÜ

Öte yandan ABD'de hızla yaklaşan 2024 seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir anket yapıldı. Wall Street Journal gazetesinin gerçekleştirdiği anket, yargılanmasına devam edilen eski başkan Donald Trump'ın, selefi Joe Biden'ın önüne geçtiğini koydu. Yine ABD'de yapılan bir başka anket ise, her 10 ABD vatandaşından 6'sının, Biden yönetimin Gazze meselesini ele alışından memnun olmadığını gösterdi.

Gelişmeleri A Haber'de değerlendiren akademisyen Bülent Yavuz, "Demokrat Parti seçmenin güvenini giderek kaybetmeye başladı. Öte yandan Joe Biden zaten baştan beri sorunlu olan bir lider. Biden Turmp aleyhtarı kişilerin verdiği oylarla buraya geldi. Kendi popülaritesi yok. Son zamanlardaki duruşu dış politka olsun diğer konular olsun tepki çekiyor. Ukrayna savaşı olsun Gazze'deki olayları desteklemesi, çok aşırı İsrail yanlısı tutumu sol tandaslı gençler tarafından tepkiyle karşılanıyor. Seçmenler İsrail karşıtı anlamına gelmiyor bu durum ancak aşırı yanlı tutum tepki çekti. Bunun yanında genç seçmenler son dönemde düzelme gösteren ekonomiden fayda sağlayamadı." dedi.

GAZZE'DE BEYAZ FOSFOR KANITLARI

Uluslararası Af Örgütü, Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin, beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğrulayarak, "Beyaz fosfor, korkunç acılara ve hayat değiştiren yaralanmalara neden olur ve su ile söndürülemez. İşte bu yüzden beyaz fosfor, sivil alanlarda asla kullanılmamalıdır." uyarısında bulunmuştu.

Uluslararası Af Örgütünün, İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgelediği kanıtlar arasında, AA foto muhabirinin çektiği fotoğraflar da yer almıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını duyurmuştu.

HRW'den yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı." ifadesine yer verilmişti.

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