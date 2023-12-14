Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü! Biden'a net 'İsrail' uyarısı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Biden ile görüşmesinde net 'İsrail' mesajı vererek, bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD'nin tarihi sorumluluğu olduğunu iletti. Öte yandan Başkan Erdoğan ve Joe Biden görüşmesi A Haber'de değerlendirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmesi gerektiğini, ABD'nin İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı bir şekilde sağlayabileceğini, hem dünya hem ABD kamuoyunun bu talebi son günlerde daha yüksek sesle dile getirdiğini ve bir an önce bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD'nin tarihi sorumluluğu olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarının derinleşmesi ve uzamasının bölgesel ve küresel olumsuz sonuçları olabileceğini, Türkiye'nin önerdiği garantörlük mekanizmasının kurulması, verilen sözlerin tutulması ve 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasının en makul ve kalıcı çözüm olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinde F-16 konusu da ele alındı.
Gazeteci Abdulkadir Selvi: İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin oluşturduğu Temas Grubu bunun içinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer alıyor. Bu grubun ABD'de de temasları oldu. Hakan Fidan da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmeler yaptı. Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinin zemini orada hazırlandı. Burada gündem tabi ki Gazze. ABD'de sorunun çözüm yeri olarak Türkiye gösteriliyordu ancak ABD yönetimi Türkiye'yi devre dışı bırakmaya çalıştı. Fakat Türkiye olmadan bir ilerlemeye sağlanamayacağı anlaşıldı.
Türkiye'nin devreye girmesiyle geçici ateşkes konusu ve esir takası konusunda ilerlemeler sağlandı. Şu anda Gazze'de katliam devam ediyor. ABD'nin Gazze'de bir çıkış planı tam olarak yoktu. İsrail'in de katliam yapmaktan başka hesabı yoktu. Bu yapılan görüşmede en kritik nokta Gazze konusudur. Görüşmeye dair yapılan açıklama bir anlamda yol haritası gibi. Özellikle İsveç konusunu çok gündemde tutuyorlar ama Cumhurbaşkanı Erdoğan "onların Senato'su varsa bizim TBMM'miz var" diyerek burada F-16 ve İsveç konusunda neler olacağını gösterdi. Türkiye İsveç üyeliğini tıkamak istemiyor ama taleplerinin yerine gelmesini istiyor.
Bunun yanında Gazze'de bir çıkış planına ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden ile görüşmesinde kalıcı ateşkesin sağlanması ve İsrail'e desteğin bitmesi noktasında mesajını iletti. ABD İsrail'e destek konusunda BM'de yalnız kaldı yalnızca mikroskobik ülkeler destek veriyor. ABD şu anda süper güç olarak politika üretemiyor. Türkiye'nin garantörlük önerisi devam ediyor ve bu müessesinin kurulması tavsiye ediliyor.
Emekli kurmay albay Dr. Eray Güçlüer: ABD İsrail konusunda BM'de yalnız kaldı. Sadece mikroskobik ortaklar destek veriyor. Fransa bile ABD'ye karşı oy verdi. ABD dünya da yalnızlaştığının farkında. Dünyada hiçbir emperyalist güç kendi dışında kalan dünyanın toplam gücünden hiçbir zaman fazla olmamıştır. Eninde sonunda o emperyalizm ortadan kalkıyor. Zulüm abad olmuyor. Yapılan açıklama metnini iyi okumak lazım. Ukrayna'da Ruslar taarruza hazırlanıyor. Şu anda Ukrayna ordusunda 500 bin firara var. Ukrayna'nın artık kendini savunacak olup olmadığı tartışılıyor.
ABD, Ukrayan'ya taarruz için yeterli yardımı yapamadığından dolayı burada bir savunma hazırlığı var. Ancak bu Rusları durdurmaz. Dinyeper üzerinden yapılacak hamle ile Ukrayna ordusu çökebilir. İşte tüm bunlar düşünülünce İsveç'in NATO üyeliği farklı bir konuma geldi. Rusya burada Polonya, Letonya hattına dayanıyor. İşte İsveç olmadan o derinlik olmaz. Burada böyle bir etkisi var ve açıklama metnindeki bu noktaya iyi bakmak lazım.
Bunun yanında ABD'nin ve İsrail'in Gazze'de bir çıkış planı yok. Yani ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü onların planı 1 hafta grip dümdüz edip çıkmaktı ama işler öyle yürümedi. Hamas şu anda taktik durum üstünlüğünü hem kuzey hem güneyde elinde tutuyor. O bölgede kan dökülmeden yaşayabilmenin tek yolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerdiği Garantörlük konusudur.
SETA Washington Koordinatörü Dr. Kadir Üstün: ABD uzun süredir İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını istiyor. Türkiye bu onayı henüz tam sona erdirmedi. Meclis'te bu dosya beklemede. ABD F-16 meselesini İsveç'in üyeliği ile bağlantılı hale getiren taraftır. Türkiye'de burada F-16 onayını masaya getirdi. ABD Türkiye'nin F-16 talebine siyasi bir bariyer koymak zorunda değildi. Bunu Kongre yaptı Biden bu siyasi engeli aşmak için bir çaba ortaya koymadı. Türkiye F-16 konusunda bir garanti almadığı için ona uygun adımlar atıyor. Kongre'nin insafına kalmak istemiyor. ABD İsrail meselesinde de sıkışmış durumda.
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