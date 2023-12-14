Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü! Biden’a net ’İsrail’ uyarısı

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Türkiye'nin devreye girmesiyle geçici ateşkes konusu ve esir takası konusunda ilerlemeler sağlandı. Şu anda Gazze'de katliam devam ediyor. ABD'nin Gazze'de bir çıkış planı tam olarak yoktu. İsrail'in de katliam yapmaktan başka hesabı yoktu. Bu yapılan görüşmede en kritik nokta Gazze konusudur. Görüşmeye dair yapılan açıklama bir anlamda yol haritası gibi. Özellikle İsveç konusunu çok gündemde tutuyorlar ama Cumhurbaşkanı Erdoğan "onların Senato'su varsa bizim TBMM'miz var" diyerek burada F-16 ve İsveç konusunda neler olacağını gösterdi. Türkiye İsveç üyeliğini tıkamak istemiyor ama taleplerinin yerine gelmesini istiyor. ‍