İsrail, Han Yunus’u kuşattığını açıkladı! İsrail “güvenli” dediği güneyi mi bombalayacak?

Bizler şu anda Beyt Hanun, Beyt Lahya ve Cibaliye ve şehir merkezini gören bir yerdeyiz. Buralar şu anda tam anlamıyla savaş hattı olmuş durumda. Buraya uzun süredir yoğun bir bombardıman devam ediyor. Dün gece geç saatlere kadar bu bombardıman devam etti. Bölgede hem bombardıman hem de meskun mahal çatışmaları sürüyor. Çok sayıda sivil hayatını kaybediyor. İçeride hastane hizmetleri olduk sınırlı bu nedenle can kayıpları sürekli artıyor. Tünellerden çıkan Kassam Tugayları çok sayıda İsrail askerini etkisiz hale getirdi.

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