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İsrail, Han Yunus'u kuşattığını açıkladı! İsrail “güvenli” dediği güneyi mi bombalayacak?

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Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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İsrail, Han Yunus’u kuşattığını açıkladı! İsrail “güvenli” dediği güneyi mi bombalayacak?

İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de katliamı devam ediyor bölgeden enkaz altında kalanlarla birlikte ölenlerin sayısı 22 bini bulmuş durumda. Her geçen dakika sicil ölümleri artıyor. Katil İsrail daha önce “güvenli” dediği  Han Yunus’u kuşattı. Bölgeden son durumu savaş bölgesinde A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 86, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 90 Hizbullah mensubu öldü.

Mert Hacıalioğlu/ Saat 11,30 itibarıyla yaşananlar: Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Han'ın yapmış olduğu açıklamalara göre İsrail savaş suçu işliyor. İsrail insani yardımları kasten engelliyor. UCM'de Roma tüzüğü gereği insani yardımların kasten engellenmesi bir savaş suçu niteliğini taşıyor. Türkiye'de bu konuları yakinen takip ediyor.

İsrail Gazze'nin kuzeyi, şehir merkezi, Deyr El Balah ve Han Yunus'taki katliamları sürüyor. İsrail bölgede bulunan sivilleri Refah'a gitmesini istiyor. Gazze'de yoğun bir bombardıman devam ederken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ilk şahsi olarak kendi yetkisini kullanarak BM Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderdi ve Gazze'de yaşanan insani felaketin bir an önce son bulması gerektiğini belirtti.

Bizler şu anda Beyt Hanun, Beyt Lahya ve Cibaliye ve şehir merkezini gören bir yerdeyiz. Buralar şu anda tam anlamıyla savaş hattı olmuş durumda. Buraya uzun süredir yoğun bir bombardıman devam ediyor. Dün gece geç saatlere kadar bu bombardıman devam etti. Bölgede hem bombardıman hem de meskun mahal çatışmaları sürüyor. Çok sayıda sivil hayatını kaybediyor. İçeride hastane hizmetleri olduk sınırlı bu nedenle can kayıpları sürekli artıyor. Tünellerden çıkan Kassam Tugayları çok sayıda İsrail askerini etkisiz hale getirdi.

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