Gazze’de güvenli yer kalmadı! İsrail güney kesime de bombardıman başlattı

İşgalci İsrail Terör Örgütü Gazze’ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. “Güvenli” denilen yer olan güney kesime de saldırılar başladı. Savaş bölgesinde bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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