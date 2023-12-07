Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İsrail'e ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin elinde yeterli delil var
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi sürecine ilişkin konuşurken "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin elinde yeterli delil var" dedi. Tunç ayrıca Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazaya ilişkin "Kim suç işlediyse kanun karşısında eşittir." ifadelerini kullandı. Diğer yandan kazaya karışan Mohamed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gazetecilerin sorularını yanıtlarken önemli detayları paylaştı.
"KATLİAM İÇİN YETERLİ DELİL MEVCUT"
İsrail maalesef 1917 yılından bu yana Filistin topraklarını işgal etmiştir. İnsanları Gazze'de katliama maruz bırakıyor. Burada savaş suçu işlendiği bütün dünyanın da kabulünde.
İsrail hakkında açılan soruşturma da ellerinde. Katliamı gerçekleştiren İsrail'in binlerce toplanan delil var. 2019'dan bu yana soruşturmanın uzaması manidar. Katliamda ortaya çıkan deliller de aşikâr. BM'ye üye olan birçok ülkede suç duyurusunda bulundu. Türkiye'den de suç duyuruları gerçekleşti. Orada bebek katliamı yapılıyor. Bebeklerin katledildiği bir dünyadan barıştan söz etmek mümkün değil.
SOMALİ CUMHURBAŞKANININ OĞLUNUN KAZASI
Türk yargısı tarafından verilen bir kesin hüküm söz konusu tabii başından beri Avrupa insan hakları Mahkemesi'nin tavrı da belli orada nasıl bir siyasi süreç işlediğinde hep beraber görüyoruz.
Son çıkan görüntülere baktığımızda. Vatandaşımız motosikletle giderken arkadan vurma söz konusu. Orada bunu değerlendirecek olan Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Orada bir suç varsa bunun karşılığı olacaktır. Kim suç işlediyse kanun karşısında eşittir.
YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ
İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye hayatını kaybetti. Mohamed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
YARGI REFORMU ÇALIŞMALARI
Yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok husus var. Milletvekillerimizin takdiridir. Biz sadece teknik destek verebiliriz. 60'dan fazla maddeden oluşan bir taslak söz konusu. Milletvekillerimiz buna ekleme yapabilir ya da kaldırabilir. Takdir onları. Suç işleyenin yanına kalmaması lazım. 2 yılın altında ceza alan birisi hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye olmuş oluyor. Bu yüzden denetimli serbestlik süresine oran getirerek. Yani 1 ay en azından ceza evinde kalması gerekir diye düşünüyoruz. 2 yıl ceza alan birisinin en az 9 9,5 ay gibi bir süre ceza almasının önemli olması gerektiğini düşünüyoruz. Cezası 5 yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde kalma olacak ki cezaların en önemli özelliği caydırıcı olmasıdır.
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