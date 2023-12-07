Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İsrail’e ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin elinde yeterli delil var

SOMALİ CUMHURBAŞKANININ OĞLUNUN KAZASI

Türk yargısı tarafından verilen bir kesin hüküm söz konusu tabii başından beri Avrupa insan hakları Mahkemesi'nin tavrı da belli orada nasıl bir siyasi süreç işlediğinde hep beraber görüyoruz.

Son çıkan görüntülere baktığımızda. Vatandaşımız motosikletle giderken arkadan vurma söz konusu. Orada bunu değerlendirecek olan Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Orada bir suç varsa bunun karşılığı olacaktır. Kim suç işlediyse kanun karşısında eşittir.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye hayatını kaybetti. Mohamed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.